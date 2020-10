DI MARE IN PEGGIO! – BRUTTE NOTIZIE DALL’AUDITEL PER IL DIRETTORE DI RAI3: IL SUO “GIOIELLINO” DELL’ACCESS PRIME TIME GRAMELLINI RADUNA SOLO IL 5,7% DI SHARE E FRONTIERE, CONDOTTO DALLO STESSO DI MARE, CALA AL 3,73% – ANCHE COLETTA NON RIDE: NON SOLO “TU SI QUE VALES” BATTE “BALLANDO CON LE STELLE”, MA CANALE 5 PREVALE SU RAI1 IN TUTTE LE 24 ORE…

1 – ASCOLTI TV: CRISI RAI1. DI MARE IN PEGGIO. TESTA A TESTA TG1-TG5

Da https://vigilanzatv.altervista.org/

stefano coletta foto di bacco

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 3 ottobre 2020 portano brutte notizie a Rai1 e a Rai3. Liete novelle invece per Canale5 e per il Tg5.

Non solo Canale5 ha battuto Rai1 in prima serata, con Tú sí que vales contro Ballando con le stelle. Ma per l’ennesima volta l’Ammiraglia Mediaset ha prevalso nell’arco delle 24h su quella Rai, distaccandola con una media del 18.1% contro il 15.38% della rete pubblica diretta da Stefano Coletta.

FRANCO DI MARE FRONTIERE

Le vittorie di Canale5 nelle 24 ore iniziano a essere surclassanti rispetto alla manciata di quelle riportate da Rai1. Ma i giornali che si accanivano contro Teresa De Santis nel 2018-2019 (con ascolti migliori) ora sembrano “presi per incantamento” nei confronti di Stefano Coletta. Mistero.

Liorni KO contro Toffanin

Clamorosa sconfitta, nel pomeriggio di Rai1 in ambasce sette giorni su sette, quella di Marco Liorni con Italia Sì, raso al suolo da Silvia Toffanin con il suo Verissimo e il coming out di Gabriel Garko. Italia Sì ha radunato 1.368.000 (11.07%) nella prima parte e 1.732.000 (13.77%) nella seconda. Verissimo 2.462.000 con il 19.29% (Giri di Valzer 2.213.000 – 17.80%).

MASSIMO GRAMELLINI

Di Mare in peggio

Ma se il direttore di Rai1 Coletta arranca, cosa dire di quello di Rai3 Franco Di Mare? Non solo, il suo gioiellino dell’access prime time Massimo Gramellini non brilla con il suo Le parole della settimana radunando solo il 5.7% di share con 1.303.000 spettatori.

Ma Frontiere, condotto proprio da Di Mare in fascia pomeridiana al posto del previsto Gianluca Semprini, cala al 3.73% di share con soli 458.000 spettatori. L’esordio, il 26 settembre 2020, lo aveva visto radunare 487.000 spettatori (4%).

Tg5 alla riscossa

Il successo di Canale5 sembra aver inciso positivamente anche sul Tg5 diretto da Clemente J. Mimun, tornato il 1 ottobre 2020 alle redini del notiziario dopo l’interim di Mauro Crippa.

clemente mimun

Ieri, sabato 3 ottobre, il Tg5 ha ottenuto 4.243.000 spettatori con il 20.37% di share, mentre il Tg1 è stato visto da 4.419.000 con il 21.43% di share. Risultati preoccupanti che dovrebbero far riflettere i vertici a Viale Mazzini, e che dovrebbero scongiurare come la peste ogni possibilità di rinnovo dell’attuale gestione, per rifarci alla questione sollevata dall’On. Anzaldi della Vigilanza Rai.

2 – ASCOLTI TV | SABATO 3 OTTOBRE 2020. TÚ SÍ QUE VALES VINCE CON IL 23.62%, BALLANDO CON LE STELLE 21.34% (TUTTI IN PISTA 16.69%)

gabriel garko a verissimo 1

STEFANIA STEFANELLI PER WWW.DAVIDEMAGGIO.IT

Nella serata di ieri, sabato 3 ottobre 2020, su Rai1 Ballando Tutti in Pista, in onda dalle 20.44 alle 21.25, ha conquistato 3.791.000 spettatori pari al 16.69% di share; Ballando con le Stelle, in onda dalle 21.29 alle 24.48, è stato scelto da 3.795.000 spettatori pari al 21.34% di share. Su Canale 5 Tú sí que vales, in onda dalle 21.35 alle 24.45, ha raccolto davanti al video 4.194.000 spettatori pari al 23.62% di share (presentazione 4.323.000 – 18.77% e Buonanotte di Tú sí que vales 1.592 – 20.17%).

Su Rai2 S.W.A.T. è stato seguito da 1.188.000 spettatori (5.16%) nel primo episodio e 1.214.000 (5.48%) nel secondo. Su Italia 1 L’Era Glaciale – In Rotta di Collisione ha intrattenuto 1.106.000 spettatori (5.08%). Su Rai3 Questione di Karma ha raccolto davanti al video 932.000 spettatori pari ad uno share del 4.4%.

elisa isoardi raimondo todaro

Su Rete4 Die Hard – Vivere o Morire totalizza un a.m. di 730.000 spettatori con il 3.65% di share. Su La7 Il Socio ha registrato 492.000 spettatori con uno share del 2.60%. Su Tv8 La Tela dell’Assassino ha raccolto 207.000 spettatori con lo 0.97%. Su Nove Spaccio Capitale ha raccolto 236.000 spettatori e l’1.07% di share.

Access Prime Time

Gramellini riparte dal 5.74%.

Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.075.000 spettatori con uno share del 17.94%. Su Rai3 Le Parole della Settimana piace a 1.303.000 spettatori (5.74%). Su Italia 1 CSI sigla il 4.02% con 903.000 spettatori. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 1.136.000 telespettatori con il 5.14% nella prima parte e 1.170.000 (5.11%) nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo Sabato ha interessato 948.000 spettatori (4.18%). Su Tv8 4 Ristoranti segna .000 spettatori e il %. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raccoglie .000 spettatori e l’%.

Preserale

Senza L’Eredità, Rai 1 si ferma al 9.11% e Canale 5 ne approfitta.

tu si que vales 1

Su Rai1 il Concerto per Dante ha ottenuto un ascolto medio di 1.487.000 spettatori (9.11%). Su Canale 5 RiCaduta Libera – Inizia la sfida segna 2.510.000 spettatori con il 17.81% di share e RiCaduta Libera ne segna 3.552.000 con il 20.92% di share. Su Rai2 Dribbling ha raccolto 610.000 spettatori (3.84%) e NCIS Los Angeles 999.000 (5.02%). Su Italia1 CSI: New York ha totalizzato 485.000 spettatori (2.46%). Su Rai3 il TG Regione informa 3.758.000 spettatori (20.46%) e Blob segna 1.055.000 spettatori con il 5.30%. Su Rete4 Tempesta d’Amore segna il 4.17% con 814.000 spettatori e su La7 The Good Wife fa compagnia a 113.000 spettatori (0.88%) nel primo episodio e a 203.000 (1.31%) nel secondo.

FRANCO DI MARE BENEDETTA RINALDI

Daytime Mattina/Mezzogiorno

Generazione Giovani al 2.41%.

Su Rai1 Il Caffè di Raiuno sigla il 9.55% con 188.000 spettatori, Uno Mattina in Famiglia convince 1.411.000 spettatori (20.22%) nella prima parte e 1.142.000 (17.43%) nella seconda, mentre Buongiorno Benessere ha ottenuto 947.000 spettatori con il 14.07% di share. Passaggio a Nord Ovest è stato seguito da 951.000 spettatori (10.82%) e Linea Verde Life da 2.067.000 spettatori pari al 14.09% di share. Su Canale5 il Tg5 ha intrattenuto 1.230.000 spettatori (19.59%).

Forum arriva a 1.295.000 telespettatori con il 12.90%. Su Rai 2 Il Nostro Capitale Umano ha raccolto 120.000 spettatori con l’1.76%, Generazione Giovani 157.000 (2.41%) e Dream Hotel 525.000 (4.99%). Su Italia 1 The Vampire Diaries ottiene un ascolto di 146.000 spettatori pari al 2.24% di share nel primo episodio, uno di 174.000 (2.55%) nel secondo e uno di 218.000 (2.42%) nel terzo, mentre Sport Mediaset ha ottenuto 1.330.000 spettatori con il 7.58%.

TU SI QUE VALES

Su Rai3 Elisir del Sabato totalizza una media di 403.000 spettatori (5.99%), Mi Manda Rai Tre in più sigla il 4.87% con 328.000 spettatori e Timeline è visto da 454.000 spettatori con il 5.47% di share. Su Rete4 Benvenuti a Tavola è la scelta di 118.000 spettatori (1.74%) mentre Ricette all’Italiana ha appassionato 189.000 spettatori con il 2.36% di share nella prima puntata e 242.000 (1.79%) nella seconda. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 153.000 spettatori con il 4.58% nelle News e uno di 246.000 spettatori (3.66%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 240.000 spettatori pari al 3.67% e Like – Tutto ciò che piace 204.000 (1.27%). Su TV8 il TG8 Sport sigla il % con .000 spettatori.

Daytime Pomeriggio

Verissimo, con l’outing completo di Gabriel Garko, al 19.29%.

gabriel garko a verissimo

Su Rai1 Linea Verde Tour segna il 12.40% con 2.166.000 spettatori, A Sua Immagine ha raccolto 1.438.000 spettatori con il 9.53% e Italia Sì 1.368.000 (11.07%) nella prima parte e 1.732.000 (13.77%) nella seconda. Su Canale5 Beautiful appassiona 3.105.000 spettatori (17.02%), Una Vita piace a 2.661.000 telespettatori con il 15.77% di share, Daydreamer ha convinto 2.416.000 spettatori con il 16.29% di share, Verissimo 2.462.000 con il 19.29% (Giri di Valzer 2.213.000 – 17.80%).

Su Rai2 il Giro d’Italia ha raccolto 1.285.000 spettatori con l’8.46% mentre Resta a Casa e Vinci ha fatto compagnia a 385.000 spettatori (3.22%). Su Italia1 Deception ha raccolto 398.000 spettatori (2.75%) nel primo episodio, 369.000 (2.80%) nel secondo e 385.000 (3.19%) nel terzo. Su Rai3 Tv Talk ha fatto compagnia a 951.000 spettatori (6.80%) e Frontiere a 458.000 spettatori (3.73%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 617.000 spettatori con il 3.78%. Su La7 Atlantide – Fuori i Mercanti dal Tempio ha ottenuto 206.000 spettatori con l’1.49%.

Seconda Serata

Bull al 4.84%.

elisa isoardi ballando con le stelle

Su Rai1 l’appuntamento con Rai News è stato seguito da 597.000 spettatori con il 9.84% di share. Su Canale 5 il Tg5 Notte ha totalizzato una media di 932.000 spettatori pari ad uno share del 15.72%. Su Rai2 Bull segna 965.000 spettatori con il 4.84%. Su Rai 3 Tg3 Mondo segna il 2.76% con 425.000 spettatori. Su Italia1 Happy Feet Two viene visto da una media di 310.000 ascoltatori con il 2.46% di share. Su Rete 4 Forza d’Urto 2 è stato scelto da 225.000 spettatori con il 2.58% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.432.000 (24.26%)

Ore 20.00 4.419.000 (21.43%)

TG2

Ore 13.00 2.227.000 (13.56%)

Ore 20.30 1.919.000 (8.63%)

TG3

Ore 14.25 2.153.000 (13.06%)

Ore 19.00 2.655.000 (16.58%)

TG5

Ore 13.00 3.309.000 (19.69%)

Ore 20.00 4.243.000 (20.37%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.821.000 (13.59%)

Ore 18.30 885.000 (6.45%)

TG4

Ore 12.00 481.000 (4.51%)

Ore 18.55 650.000 (4.10%)

elisa isoardi raimondo todaro vicini al bacio

TGLA7

Ore 13.30 705.000 (3.89%)

Ore 20.00 1.049.000 (5.04%)

TG8

Ore 12.00 .000 (%)

Ascolti tv per fasce auditel (share %)

RAI 1 15.38 16.35 15.71 14.64 10.38 13.67 17.94 20.93

RAI 2 5.21 1.24 2.63 7.02 7.97 4.13 6.2 3.4

RAI 3 6.55 6.81 5.47 8.37 5.51 10.63 5.06 4.14

RAI SPEC 7.25 9.51 10.46 7.14 8.01 6.16 6.24 6.11

RAI 34.38 33.91 34.28 37.18 31.87 34.59 35.44 34.59

CANALE 5 18.1 17.27 8.77 16.24 18.14 19.49 19.77 23.03

ITALIA 1 3.83 2.03 2.4 6.17 2.86 3.18 4.57 3.24

RETE 4 3.04 1.01 1.91 3.16 2.07 3.62 4.03 3.4

MED SPEC 8.76 10.36 12 7.57 9.38 7.8 7.58 8.43

MEDIASET 33.72 30.67 25.08 33.14 32.46 34.08 35.95 38.1

LA7+LA7D 2.86 4.59 3.61 2.54 2.16 2.54 3.31 2.82

SATELLITE 15.62 15.77 18.97 14.37 19.73 15.45 13.39 13.02

TERRESTRI 13.42 15.06 18.06 12.77 13.79 13.33 11.92 11.48

ALTRE RETI 29.04 30.82 37.04 27.14 33.52 28.79 25.31 24.5