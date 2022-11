VIDEO: IL TAPIRO A SONIA GREY

https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/tapiro-doro-alla-molestatrice-sonia-grey_308039/

Da https://www.striscialanotizia.mediaset.it/

il tapiro a sonia grey per le 'molestie' a franco di mare 6

Valerio Staffelli consegna il Tapiro d'oro a Sonia Grey, tirata nuovamente in ballo da Franco Di Mare nel post in cui spiega perché ha querelato Striscia.

Secondo l'ex direttore di Rai Tre, la palpatina in studio alla sua co-conduttrice di Unomattina (2004) sarebbero state «un banale scherzo fra colleghi» in risposta alle «"molestie" che Sonia mi faceva ogni mattina».

Peccato che Sonia Grey la pensi diversamente, come racconta al microfon del nostro inviato

ARTICOLI CORRELATI

franco di mare guarda la scollatura di sonia grey il tapiro a sonia grey per le 'molestie' a franco di mare 5 il tapiro a sonia grey per le 'molestie' a franco di mare 6 di mare sonia grey franco di mare sonia grey di mare sonia grey franco di mare sonia grey franco di mare palpa le chiappe di sonia grey franco di mare sonia grey franco di mare e la palpatina a sonia grey 2 franco di mare e la palpatina a sonia grey 1 franco di mare e la palpatina a sonia grey il tapiro a sonia grey per le 'molestie' a franco di mare 7 il tapiro a sonia grey per le 'molestie' a franco di mare 5 il tapiro a sonia grey per le 'molestie' a franco di mare 4 il tapiro a sonia grey per le 'molestie' a franco di mare 1 il tapiro a sonia grey per le 'molestie' a franco di mare 2 il tapiro a sonia grey per le 'molestie' a franco di mare 3 il tapiro a sonia grey per le 'molestie' a franco di mare 2 il tapiro a sonia grey per le 'molestie' a franco di mare 1 il tapiro a sonia grey per le 'molestie' a franco di mare 3 il tapiro a sonia grey per le 'molestie' a franco di mare 4 il tapiro a sonia grey per le 'molestie' a franco di mare 7