Se li toglierà subito, ma nello studio di Piazzapulita entra con gli occhiali («Sono quelli con la telecamerina?» la provoca Formigli. «Me li hanno restituiti oggi», sta al gioco lei). Giacca di velluto nero, trucco-non trucco, capelli biondi raccolti, Maria Rosaria Boccia ieri sera è tornata da Corrado Formigli su La7. «Ho accettato perché la gogna mediatica non si abbassa, si continua a buttarmi fango addosso».

È anche lei in depressione come Sangiuliano? - si informa il conduttore. «Mi trovo in una condizione disagiata, ho subito una persecuzione, attacchi mediatici importanti, ma in me c’è dignità e forza nel voler raccontare la verità, è questo che mi fa andare avanti», ribatte l’imprenditrice di Pompei, che poco dopo si sfoga così: «Io vorrei tornare nell’ombra, per me vivere è impossibile, perseguitata dai giornalisti, sono ovunque, mi aprono persino la spazzatura. Non vado più in giro, vivo segregata in casa. Se entro in bottega a comprare un pezzo di pane mi guardano male, come una donna di facili costumi».

Insiste nel presentarsi come una vittima di maldicenze e false accuse. «Continuano ad uscire notizie false. Io sono laureata, certo, ne porterò le prove. Ma oggi dobbiamo parlare di me? Io sono qui perché non mi è stato dato un incarico».

Segue dibattito con il conduttore, Italo Bocchino e Luca Telese. Bocchino, dopo averle dato della millantatrice, per giunta non laureata, la attacca: «Ho il suo messaggio a Sangiuliano del 22 agosto in cui afferma falsamente di essere incinta. Come poteva confermarle l’incarico?».

Lady Boccia […] lascia intuire di avere ancora in serbo dei segreti da rivelare. Però non specifica quali. «Dal punto di vista giudiziario non sono ancora stata ascoltata e le indagini non sono ancora chiuse. Non posso raccontare tutto quello che vorrei

Su di lei, come ricorda Formigli, pende l’accusa di minaccia a corpo politico e quella di lesioni. «Io non perseguito nessuno, ci metto la faccia. Perché devo continuare ad ascoltare cose non vere su di me?». […] «Lui si dice perseguitato e violato nella privacy. Ma sono le stesse chat di cui si parla nel nostro processo» ribatte lei, ostinata. «Li si possono usare?».

[…] «Chi tra i politici esercitava più pressioni sul ministro Sangiuliano? Chi chiedeva raccomandazioni?». Maria Rosaria Boccia sorride tipo Gioconda: «Gasparri e La Russa lo chiamavano spesso. Certo non per chiedergli se aveva pranzato o cenato. No, il ministro non era scocciato da queste telefonate. Sono amici di partito e si conoscono da tanti anni».

Sul megaschermo appare la foto della profonda ferita sulla testa di Sangiuliano, risultato di una furiosa lite tra i due, questa estate. Maria Rosaria Boccia di nuovo sorride ma dice poco. «Questo fa parte dei quattro capi di imputazione, non lo posso spiegare adesso, anche se sarei tentata». Non chiarisce nemmeno il mistero della chiave d’oro della città di Pompei, che il sindaco donò a Sangiuliano e poi è sparita nel nulla. «Vale 12 mila euro. Chi ce l’ha? Io no».

