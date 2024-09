SELVAGGIA IRONIZZA: "BOCCIA NEGAVA UNA RELAZIONE SENTIMENTALE E FISICA CON SANGIULIANO MA POI, COME RISULTA DALLE CHAT, LUI IN PRIVATO LE CHIEDEVA SE FOSSE INCINTA.

Giuseppe Scarpa per repubblica.it -Estratti - https://roma.repubblica.it/cronaca/2024/09/21/news/boccia_indagata_lesioni_sangiuliano_violazione_privacy-423512573/?ref=RHLF-BG-P2-S2-T1

MARIA ROSARIA BOCCIA E GENNARO SANGIULIANO AL FESTIVAL DEL LIBRO POSSIBILE POLIGNANO A MARE 1

Maria Rosaria Boccia è indagata per lesioni e violazione della privacy. La presunta vittima è Gennaro Sangiuliano. È l’ultima novità del caso esploso in estate e costato all’ex direttore del Tg2 la guida del ministero della Cultura.

L’affaire adesso è destinato ad andare avanti per mesi alimentato dalla denuncia presentata proprio dall’ex ministro che svela retroscena inediti riportati con dovizia di particolari in una denuncia in cui sono state allegate foto e chat tra i due: un taglio sulla testa provocato dopo una lite con Boccia. La sottrazione momentanea della fede, durante un’altra baruffa. Poi l’avvertimento — da parte dell’imprenditrice — di mettergli sotto controllo il cellulare con un virus e infine il caso della presunta gravidanza con diversi messaggi sull’argomento.

MARIA ROSARIA BOCCIA E GENNARO SANGIULIANO AL FESTIVAL DEL LIBRO POSSIBILE POLIGNANO A MARE

(...)

Il dialogo prosegue con tensione crescente; entrambi si accusano di cambiare idea frequentemente. Infine, il 2 agosto, Sangiuliano scrive: «Sono arrivato al punto di non farmi problemi se tu fossi incinta di me; anzi sarei stato felicissimo». Una settimana dopo, Boccia afferma: «Sarai libero di viverti questa esperienza come vorrai nel rispetto di tuo figlio». Ora il magistrato, la pm Giulia Guccione, dovrà raccogliere anche la versione di Boccia.

BOCCIA

Da open.online

Nelle stesse ore in cui le delegazioni del G7 sono arrivate al parco archeologico di Pompei per la tappa del vertice dei ministri e rappresentanti della Cultura, Maria Rosaria Boccia si fa “sentire” pubblicando un selfie a pochi chilometri dal sito, taggandosi a Vico Equense, con il Vesuvio sullo sfondo e Imparare ad essere donna di Fiorella Mannoia a fare da colonna sonora.

maria rosaria boccia foto da vico equense

Un messaggio indiretto al governo, all’attuale ministro Alessandro Giuli e soprattutto a chi lo ha preceduto, ossia Gennaro Sangiuliano. Che proprio per il rapporto con l’imprenditrice di Pompei e la sua nomina (mancata) come consulente ha dovuto rassegnare le dimissioni.

Un messaggio come già aveva fatto in occasione del ritiro spirituale di Sangiuliano con la moglie: anche in quella occasione, aveva pubblicato dei contenuti dallo stesso eremo francescano di Greccio.

(...)

BOCCIA-SANGIULIANO

Selvaggia Lucarelli per il Fatto Quotidiano - Estratti

Ci siamo distratti un attimo col dissing Tony Effe vs Fedez, ma quello Sangiuliano vs Boccia batte qualunque sfida tra rapper passati e futuri. Anche perché Boccia, a quanto pare, le rime le ha incise direttamente sul capoccione del povero Sangiuliano che dunque – caso unico tra tutti gli ex ministri della cultura – ha potuto vantare sul capo iscrizioni estemporanee come i muri della vecchia Pompei.

MARIA ROSARIA BOCCIA GENNARO SANGIULIANO

(...)

E fa un certo effetto leggere le loro discussioni, anche perché Boccia pochi giorni fa negava una relazione sentimentale e fisica con Sangiuliano ma poi, come risulta dalle chat, lui in privato le chiedeva se fosse incinta.

Quindi le cose sono due: o quella che girava con gli occhiali con telecamera credendosi Mata Hari ha mentito, o Sangiuliano pensa di poter fecondare le donne con gli occhialetti a raggi x dell’Intrepido.

graffio in testa di sangiuliano al tg1

Esilarante il passaggio sul famoso graffio in testa di Sangiuliano per cui lei si giustifica: “Mi hai fatto diventare una iena”, e lui replica: “Se non fossi stata tu avrei picchiato durissimo”. Menomale che l’ha graziata, perché ce lo immaginiamo questo pericoloso sgherro che mena durissimo agitando le sue braccine snodabili come quelle dei manichini del crash test e brandendo pesanti libri che non ha mai letto.

(...) Insomma, questa storia e le sue dimissioni, per Sangiuliano restano una ferita aperta. Fortuna che quella in testa, almeno, si è richiusa.

IL SANGIULIANO GATE - VIGNETTA BY ELLEKAPPA maria rosaria boccia risposta all'esposto di sangiuliano graffio in testa di sangiuliano al tg1 2 MARIA ROSARIA BOCCIA E GENNARO SANGIULIANO A SANREMO IL 16 LUGLIO 2024

selvaggia lucarelli