MARIA LA SANGUINARIA CACCIA UN ''CAVALIERE'' DAL SUO REGNO - VIDEO: ''GIAN BATTISTA DEVI LASCIARE LO STUDIO''. LA DE FILIPPI ESPELLE UN PROTAGONISTA DEL PROGRAMMA, COLPEVOLE DI AVER SPINTONATO IDA, CHE LAVORA IN REDAZIONE. A RIVELARE IL FATTACCIO È STATO GIANNI SPERTI: ''HA AGGREDITO UNA TUA COLLABORATRICE, DICENDO 'MI AVETE ROTTO I COGL…LO FATE PER IL VOSTRO AUDIENCE''

Caos nello studio di Uomini e Donne. Nella puntata del dating show andata in onda questo pomeriggio, Maria De Filippi ha cacciato dallo studio il cavaliere Gian Battista Ronza, colpevole di aver spintonato Ida, una persona della redazione, dopo essersi rifiutato, come richiestogli, di rientrare nel backstage del programma. L’uomo, con dei modi di fare bruschi e discutibili, ha infatti preferito restare all”esterno degli studi, in attesa del suo intervento per chiarire come andasse la frequentazione con la dama Anna.

Tutto è incominciato quando Gianni Sperti, durante un diverbio con Gian Battista, ha informato Maria di quanto successo poco prima della registrazione:

“Fuori ha aggredito una tua collaboratrice. (…) L’ha spintonata e ha detto ‘mi avete rotto i cogl*oni’. (…) E ha aggiunto ‘tutto questo lo fate per il vostro audiens’”.

Ronza, visibilmente inalberato (“Sei un bugiardo!”), ha chiesto alla conduttrice di far entrare Ida per smentire la versione data da Gianni. Maria, prima di procedere in tale maniera, ha però avvisato il cavaliere:

“Gian Battista, se la signora dice che è vero, tu devi lasciare lo studio. Io te lo dico” .

Il marasma si è dunque creato quando la collaboratrice, chiamata a dire la sua, ha dato ragione a Sperti:

“Ho invitato più volte il signor Gian Battista a rientrare nel box previsto per l’attesa. (…) Allora, forse non si è reso conto che, nel buttare giù la prima porta, mi ha spintonato… Loro stanno dietro, come saprai Maria, aspettano l’attesa, insomma, per il loro momento. Lui non voleva entrare in questo box… l’ho invitato più volte a rientrare perchè è nelle regole della produzione, no? (…) Alla terza, quarta volta che lo invitavo ad entrare dentro, lui mi ha detto: ‘Chi sei tu? Che cosa devo fare qui? Nessuno mi ha informato di nulla’. Ho cercato di calmarlo per spiegargli ma non è stato possibile”.

Nonostante le varie interruzioni da parte di Gian Battista, Ida ha proseguito:

“Io gli ho spiegato che ero della produzione (…) Lei con una sigaretta in mano ha buttato giù la porta, spintonata, come si può dire? E, per uscire fuori dagli studi, per buttare giù quell’altra porta, mi ha dato una botta così, qua“.

Immediato l’intervento di Maria:

“Gian Battista, devi lasciare lo studio per me“.

Pur non opponendo alcuna opposizione all’espulsione, Ronza ha inveito contro Ida puntandole il dito contro e avvicinandosi a lei (“Non sei una persona corretta“) ed ha lasciato lo studio, con tutto il pubblico in piedi che applaudiva per la sua (giustissima!) dipartita. Gian Battista era al centro delle polemiche giá da diverse settimane a causa di alcuni comportamenti poco corretti nei confronti del programma.

