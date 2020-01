MARIA STRACCIA TUTTI - “C'È POSTA PER TE” TORNA E FA IL BOTTO: LO SHOW A DE FILIPPI, CHE HA AVUTO OSPITE JOHNNY DEPP, HA CONQUISTATO LA PRIMA SERATA CON UNA MEDIA DI 5 MILIONI 930MILA TELESPETTATORI PARI AL 30.16%, METTENDO A SEGNO IL MIGLIOR DEBUTTO DAL 2002 - “LA PENISOLA DEI TESORI” DI ALBERTO ANGELA, SU RAIUNO, SI FERMA AL 17,55%...

(ANSA) - C'è posta per te torna e fa centro: il people show di Maria De Filippi, che ha avuto ospite Johnny Depp, ha conquistato la prima serata con una media di 5 milioni 930mila telespettatori pari al 30.16%, mettendo a segno il miglior debutto dal 2002, con una permanenza - segnala il programma - del 41% e un ottimo riscontro sui social con l'hashtag #Cepostaper te costantemente al primo posto dei trending topic in Italia e al secondo nel mondo.

Su Rai1 l'appuntamento con Meraviglie - La penisola dei tesori, con Alberto Angela, ha fatto segnare 3 milioni 831mila con il 17.55%. Su Rai3 la puntata delle Parole della settimana, con Massimo Gramellini, ha avuto 1 milione 634mila spettatori pari al 6.7% e a seguire la prima tv di Dogman di Matteo Garrone ha ottenuto 949mila spettatori pari al 4.19%.

Su Italia 1 il film Le cinque leggende ha raccolto 984mila con il 4.15%. Su La7 Witness - Il Testimone ha registrato 566mila spettatori con il 2.5%. Grazie a C'è posta per te, Canale 5 si è imposta in prime time con il 36.24% (a fronte del 19.86% di Rai1) e in seconda serata con il 30.65% (Rai1 al 13.67%). In access prime time si conferma comunque leader su Rai1 Soliti ignoti - Il ritorno, condotto da Amadeus, con 5 milioni 354mila spettatori e il 22.25%: per Striscia la notizia, su Canale 5, ci sono stati 4 milioni 435mila e il 18.48%; per Stasera Italia weekend, su Rete4, 1 milione 118mila con il 4.8% nella prima parte e 969mila con il 4% nella seconda; per Otto e mezzo, su La7, 894mila spettatori con il 3.7%.

Nel preserale ancora senza rivali L'Eredità di Rai1, che nella Sfida dei Sette ha ottenuto 3 milioni 460mila con il 19.1%, saliti nel gioco finale a 4 milioni 722mila con il 23%. Per l'informazione delle 20, il Tg1 resta il più visto con 5 milioni 241mila spettatori e il 23.8%; il Tg5 ha avuto 4 milioni 466mila con il 20.1%; il Tg La7 949mila con il 4.3%.

Nel day time Mediaset segnala il risultato di Verissimo, leader della sua fascia con 2 milioni 627mila e il 19.29%. De Filippi fa il pieno anche con Amici, visto da 2 milioni 857mila appassionati pari al 18.41%. Nel complesso, sostanziale parità in prima serata tra le reti Mediaset (8 milioni 713 mila spettatori e il 36.26%) e la Rai (8 milioni 709mila con il 36.24%). Successo per Mediaset in seconda serata con il 45.03% (rispetto al 26.99% di Viale Mazzini) e nell'intera giornata con il 34.78% (Rai al 33.78%).

Sul fronte informazione, la Rai segnala anche gli ascolti del Tg2 delle 13, con 1 milione 715mila spettatori e il 10.7%) e del Tg3 delle 19, con 1 milione 896mila (9.8%) che salgono a 2 milioni 382mila (11.3%) nelle edizioni curate dalla Tgr. In seconda serata, bene su Rai1 Io e te di notte, con Pierluigi Diaco, che ha sfiorato un milione di telespettatori (924 mila con l'8%).

Nella stessa fascia oraria su Rai2 l'approfondimento di Tg2 Dossier, con la puntata "Bettino Craxi", ha registrato 651mila spettatori e il 4.4%. Nel day time, Unomattina in famiglia ha totalizzato complessivamente nel secondo segmento 1 milione 611mila telespettatori pari al 23.5%; i consigli di Buongiorno Benessere hanno raggiunto quasi 1 milione di telespettatori (981mila con il 14.2%) mentre sono stati oltre 2 milioni (2 milioni 186mila pari al 15.7%) per Linea Verde Life. Molto bene anche Linea Bianca che nella prima parte ha ottenuto 1 milione 991mila e l'11.6. A seguire Passaggio a Nord-Ovest con 1 milione 359mila spettori e il 9.1% di share.