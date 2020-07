Da “Chi”

La strana coppia

Lo scorso venerdì una strana coppia si è presentata nello studio della terapista estetica brasiliana Joice Rodriguez, molto in voga a Milano per la sua tecnica che dona una pancia piatta (tra i suoi clienti, Chiara Ferragni e Giulia De Lellis): stiamo parlando di Marica Pellegrinelli e Marco Borriello. L’ex moglie di Eros Ramazzotti si è goduta un lungo trattamento estetico, mentre l’ex calciatore la aspettava. Poi, hanno preso un gelato tutti insieme. Semplice amicizia o flirt in vista?

Fine di un’amicizia?

Che cosa è successo tra l’idolo dei teenager, l’influencer Tommaso Zorzi, e la sua inseparabile amica Aurora Ramazzotti? I due hanno legato fin da quando erano bambini, hanno frequentato le stesse scuole, ma ora, improvvisamente, hanno smesso di interagire sui social insieme e non appaiono in pubblico, uniti, da tempo. Qual è il motivo di questo tormentato allontanamento?

Avvistamenti tra ex

La severa e temutissima professoressa di “Amici” Alessandra Celentano è apparsa sui social con l’ex marito Angelo Trementozzi, maestro di karate: il matrimonio è durato sei anni e, nonostante la burrascosa chiusura, i fan sognano un ritorno di fiamma con l’uomo che le ha “ammorbidito” il cuore...

“X Factor” in crisi di adrenalina?

Iniziano a montare i malumori all’interno della produzione della prossima edizione di X Factor. I nuovi giudici Emma, Manuel Agnelli, Mika e El Raton sono apparsi sui social sempre più uniti, sempre più amici, tra gite a Roma e cene notturne. E la rivalità, che da sempre è un punto fermo della trasmissione, sembra smarrita. Serpeggia nervosismo ai piani alti di Sky. La paura è che, se in tv ci saranno degli scontri, potrebbero non risultare reali agli occhi del pubblico a casa.

Anche in tv arriva il plexiglas

La prima trasmissione che accende i palinsesti con le sue registrazioni tv proiettate verso l’autunno è “Tú sí que vales”. Cast confermato e pubblico in studio. Ma attenzione: la produzione del programma ha attivato tutte le restrizioni dettate dall’emergenza Covid-19 e infatti gli spettatori sono separati dal plexiglas. Il tutto per garantire la piena sicurezza.

Politically (s)correct

Trasferta con frangetta

Lo scorso weekend l’ex ministro Maria Elena Boschi ha lasciato solo il fidanzato, l’attore Giulio Berruti, ed è volata in Puglia per sostenere la candidatura alle regionali di Ivan Scalfarotto. Per l’occasione ha sfoggiato un nuovo look, capelli lisci e frangetta! Un restyling studiato per lei dal famoso parrucchiere romano Roberto D’Antonio.

Onnipresente Casaleggio

L’ultima settimana è stata impegnativa per Davide Casaleggio. Lo abbiamo incrociato varie volte a Roma a fare su e giù in via degli Uffici del Vicario, dove ha sede il gruppo dei 5 Stelle. Chissà perché tante riunioni...

Idee per la rinascita

Tra i seminari sul web di questo periodo per rilanciare l’economia spiccano le idee lanciate nel confronto proposto da Pwc Italy e condotto dal manager Alessandro Grandinetti con Enrico Letta, il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, il manager Andrea Pontremoli e l’imprenditrice Luisa Todini.

