MARIO BIONDI, PIU’ FIGLI CHE CANZONI! IL CANTANTE A "CIAO MASCHIO" CONFESSA A NUNZIA DE GIROLAMO IL DOLORE PER LA FIGLIA MIA: "LEI È L’UNICA DEI MIEI DIECI FIGLI CHE NON VIVO E NON VEDO. MI MANCA, E’ UNA COSA CHE FA MALE, DIREI INCONCEPIBILE. LA VERITÀ È CHE NON SIAMO PREPARATI AD AVERE DEI FIGLI E POI SEPARARCI PERCHÉ GENITORI SI RIMANE SEMPRE…”

Il cantautore Mario Biondi è famoso per la sua voce calda e profonda e per le hit che hanno fatto il giro del mondo, ma anche per la sua vita privata: l'artista siciliano infatti ha ben dieci figli, avuti con quattro donne diverse. Mario Ranno, questo il suo nome all'anagrafe, ha confessato a Nunzia De Girolamo, ospite di Ciao Maschio, il dolore per la separazione e lontananza da una di loro.

"Mi manca una delle mie figlie, Mia, che adesso non vedo più. È una cosa che fa abbastanza male, lei è la settima figlia ed è l’unica dei miei dieci figli che non vivo e non vedo", racconta Biondi nell'intervista contenuta nella puntata di Ciao Maschio che andrà in onda sabato 25 maggio) dalle 23:20 su Rai1.

"Purtroppo si sono innescati dei meccanismi tali per i quali non riesco a vederla. Questa per me è una roba abbastanza dolorosa, direi inconcepibile per me", è la confessione del cantautore. "La verità - ha aggiunto Biondi - è che non siamo preparati alle separazioni, non siamo preparati ad avere dei figli e poi separarci perché genitori si rimane sempre. Tra una coppia può anche finire, ma invece genitori si rimane sempre".

