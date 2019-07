MARIO GIORDANO FUORI CONTROLLO A “FUORI DAL CORO” SU RETE4 - MENTRE PARLA DEL BUSINESS DEI RIFIUTI SI AVVICINA ALLA TELECAMERA E, EMULANDO FUNARI, SBROCCA - VIDEO - E PER PARLARE DEI BUS DI ROMA CHE SI GUASTANO E VANNO A FUOCO, IL CONDUTTORE FA ENTRARE DEI MODELLI MUSCOLOSI CHE...

Da https://tv.liberoquotidiano.it

MARIO GIORDANO

Un Mario Giordano semplicemente incontenibile quello andato in onda a Fuori dal Coro, in prima serata su Rete 4. Si parla delle magagne e degli scandali che si annidano nel commercio di rifiuti. E il conduttore inizia afferrando la telecamera, scuotendola, per poi gridare qualcosa di incomprensibile. Dunque l'intemerata: "Vuol dire che non fanno niente! Col commercio dei rifiuti si guadagna più che a commerciare in cocaina, si avvelenano le persone, si prosciugano le vostre tasche e non si rischia una beata mazza. Riprendi me non i rifiuti, una beata mazza!". Finita? Non proprio. Alla fine, sventolando un saccone di rifiuti, Giordano urla: "Una beata mazza! Una beata mazza!". Tripudio in studio.

2 - FUORI DAL CORO, MARIO GIORDANO PORTA IN STUDIO SPAZZATURA E MODELLI PALESTRATI: ECCO COSA SUCCEDE NEL SUO TALKSHOW

Da https://www.ilfattoquotidiano.it

FUORI DAL CORO - PALESTRATI IN TRASMISSIONE

Si discute del tema rifiuti e in studio compare della spazzatura, con tanto di sacchi, televisori vecchi, materassi e addirittura un bidet. Poi mentre il conduttore si chiede: “Chi fa affari con i rifiuti?” nel videowall alle sue spalle appaiono delle fiamme, che sembrano quasi avvolgerlo. Queste sono solo alcune delle cose che si sono viste nell’ultima puntata di Fuori dal coro, il programma in prima serata su Rete 4 condotto da Mario Giordano, andata in onda giovedì 18 luglio.

Un finale di stagione che si farà ricordare dal momento che il talk politico si è trasformato in un vero e proprio show, con un cambiamento dello stile di narrazione che non è affatto passato inosservato, come sottolinea Tvblog. Il padrone di casa, Mario Giordano, ha infatti monopolizzato la scena, prima attaccandosi alla telecamera e scuotendola poi avviando una vera e propria spettacolarizzazione dei temi trattati.

MARIO GIORDANO

Mentre si parlava dei bus che a Roma si guastano sempre più spesso, talvolta addirittura incendiandosi, ed ecco che torna il fuoco alle spalle del giornalista. Ma la trovata più eclatante arriva poco dopo, quando in studio entrano una serie di modelli muscolosi, vestiti in quello che Giordano definisce il modo giusto per viaggiare sicuri sui bus della Capitale. Ad esempio, c’è quello con tuta ignifuga per proteggersi in caso di incendio e, infine, quello “per qualunque evenienza”, con sacco a pelo e spazzolino in caso di lunghe attese. O ancora quello a torso nudo in foto, che sfoggia il look perfetto per chi deve spingere i bus in fiamme. Insomma, un vero e proprio show.