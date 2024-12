MARIOTTO ATTAPIRATO E INCAZZATO! – LO STILISTA (PER MANCANZA DI CUCITURE) SBROCCA A VALERIO STAFFELLI DI "STRISCIA" CHE GLI CONSEGNA IL TAPIRO D’ORO PER AVER LASCIATO IMPROVVISAMENTE “BALLANDO CON LE STELLE”: “STAI LONTANO O TE LO DO IN TESTA. QUESTA SIGARETTA VA A FINIRE IN UN POSTO...SCELGO IO IL POSACENERE” – IL GIUDICE DI "BALLANDO CON LE STELLE" È FUGGITO IN UN VAN, FACENDO CADERE A TERRA LA STATUETTA, CHE SI È FRANTUMATA IN MILLE PEZZI… - VIDEO

GUILLERMO MARIOTTO TAPIRO D'ORO

Non solo è andato via da Ballando con le stelle, ma è fuggito anche da Striscia la notizia. È successo questo quando Valerio Staffelli ha voluto consegnare a Guillermo Mariotto il Tapiro d'oro per aver lasciato il programma condotto da Milly Carlucci. Ma lo stilista ed ex giudice non ha apprezzato il premio, tanto da rispondere in malo modo a Staffelli: «Questa sigaretta va a finire in un posto... Meglio che chiudi la bocca quando io scelgo il posacenere».

GUILLERMO MARIOTTO - BALLANDO CON LE STELLE

COSA È SUCCESSO

Il servizio completo verrà trasmesso in onda nella serata di oggi, 7 dicembre, su Canale 5 alle 20,35. Ma secondo le anticipazioni, pubblicate sull'account social del tg satirico di Antonio Ricci, Guillermo Mariotto (58 anni) è stato intercettato da Valerio Steffelli (61 anni) all'eroporto di Roma Fiumicino per consegnargli il Tapiro d'oro. Però, da come si può vedere nel video, lo stilista è apparso irritato, tanto da aggiungere: «Stai lontano o questo affare te lo do in testa». Subito dopo è fuggito in un van, senza non prima chiudere violentemente la portiera, che ha sbattuto contro il Tapiro d'oro facendolo cadere a terra. La statuetta, alla fine, si è rotta in mille pezzi.

mariotto mano morta

COSA È SUCCESSO NEL PROGRAMMA

Mentre si attendono novità sul futuro di Ballando con le stelle, sono diversi i telespettatori che sui social network hanno commentato l'improvvisa fuga di Mariotto dal programma di Rai 1. Solo dopo l'episodio lui stesso ha provato a spiegare il motivo che l'ha spinto a prendere questa decisione, smentendo tutte le notizie sulle sue condizioni di salute e spiegando di essersi dovuto allontanare perché una sarta che cura il suo brand di abbigliamento si è sentita male. All'Adnkronos aveva parlato di un suo ritorno a Ballando, nella puntata che andrà in onda il 14 dicembre.

