MARK CALTAGIRONE NON ESISTE MA CREA PARECCHI GUAI! - TOMMASO ZORZI E CECILIA CAPRIOTTI TORNANO A SPARLARE DEL “PRATIGATE” AL “GF VIP” E PARTE LA DIFFIDA A ENDEMOL DELL’AVVOCATO DELLA PRATI - DALLA REGIA MANDANO UN BRUSCO RUMORE CHE FA INTUIRE AI CONCORRENTI DI CAMBIARE DISCORSO – LA PRATI AVEVA GIÀ QUERELATO LA CAPRIOTTI CHE LE AVEVA DATO DEL “CASO CLINICO”… - VIDEO

Non c'è pace per Pamela Prati. Al Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi e Cecilia Capriotti sono tornati a parlare dello scandalo Mark Caltagirone. I due hanno prima ricordato l'esperienza della Prati alla prima edizione del reality show e poi hanno tirato in ballo la storia del fidanzato mai esistito. "Anche io soffro di claustrofobia, ma mica vado nell’acquario, vado in giardino se ho un attacco. Poi vi ricordate che se ne è andata. Comunque è stata eccezionale lei, la storia di Mark. Chi è che tiene in piedi una storia un anno? Si è parlato solo di quello", ha dichiarato la Capriotti chiacchierando con Zorzi, Carlotta e Stefania.

"Ma quando ha detto che ha ripreso l’aereo perché loro le hanno dato la forza di superare quella paura? Lo sbaglio madornale che ha fatto è stato di coinvolgere i minori. Il bambino che recitava e fingeva che aveva un cancro, quella cosa è stata terribile. Però a Capri lei mi ha detto che ancora pensa che Mark Caltagirone esista”, ha aggiunto.

Il gesto del Grande Fratello Vip

Prima che Cecilia Capriotti finisse il suo discorso, dalla regia il Grande Fratello si è sentito un brusco rumore che ha fatto intuire i concorrenti di terminare il discorso immediatamente. È stata Stefania Orlando a cambiare prontamente argomento parlando degli abiti sfoggiati nel programma.

La decisione degli autori non è casuale: qualche settimana fa Pamela Prati ha querelato la Capriotti. Non è la prima volta, infatti, che Cecilia parla male della collega con Tommaso Zorzi. La 44enne ha definito la Prati "un caso clinico, mi ha fatto pena". Parole forti, che hanno indignato la Prati, che ha deciso di passare alle vie legali. Ad oggi, però, la Capriotti è ancora all'oscuro del gesto di Pamela.

Spett.le Società,

scrivo la presente nella mia qualità di difensore di fiducia della Sig.ra Pamela Prati, la quale sottoscrive la presente per condivisione ed accettazione del suo contenuto, per significare quanto segue. In data odierna è stato reso noto e poi inviato alla mia assistita un video relativo ad alcuni concorrenti della Casa del GF Vip ripresi mentre discorrevano, in maniera diffamatoria, sulla mia assistita e sulla vicenda del caso Mark Caltagirone; (addirittura) arrivando ad asserire (la sig.ra Capriotti) circostanze aberranti, quali, tra tutte, il fatto che la mia assistita avrebbe coinvolto dei minori, di cui uno incaricato di recitare, all'insaputa della madre, di avere un tumore.

Posto che:

a) tutto quanto affermato è tanto grave quanto falso, che tutta la questione è stata rimessa già da tempo - dalla mia assistita - alle Autorità giudiziarie competenti,

b) che la sig.ra Prati non ha MAI coinvolto alcun minore;

c) che l'attività perpetrata all'interno della Casa del GFVIP ha aspetti diffamatori gravi e induce, inesorabilmente, il pubblico ad avere una visione della mia assistita difforme dalla realtà;

d) che è stata già sporta una denuncia querela per un precedente colloquio Zorzi-Capriotti sulla mia assistita, ritenuto diffamatorio, sempre all'interno della Casa del GFVIP, con la presente sono ad Invitare il programma in indirizzo ad ammonire i concorrenti, che, con la presente, sono oggetto di espressa diffida, dal voler continuare la propria attività, a nostro parere, diffamatoria nei confronti della mia assistita.

Gli atti del processo relativo al caso Mark Caltagirone sono sotto segreto istruttorio e, pertanto, si ribadisce la necessità che non si diano congetture e attribuzioni gravi e, allo stesso tempo, false, dei fatti accaduti. Con la precisazione che, in caso di prosecuzione delle condotte denunciate, stante la delicatezza del momento storico contingente, non esiterò a rappresentare all’Autorità Giudiziaria competente anche questa ulteriore condotta tenuta dai concorrenti del GF VIP, per il tramite del programma, confirmatoria della volontà di diffamare, a mezzo televisione, la Sig.ra Prati e ledere senza alcun freno e buon senso la sua immagine utilizzando tristi accadimenti che l’hanno vista quale vittima. Mi riservo, sin da ora, qualsiasi provvedimento ritenuto opportuno.

Cordiali Saluti

Avv. Lina Caputo

