Vittorio Sgarbi a Dagospia

marysthell polanco

Come Marysthell Polanco deve dire la sua verità, io posso dire la mia. E la mia verità è che non ho visto nessuna prostituta, nessuna che non fosse contenta, nessuna che fosse pagata a marchetta. La prostituta la dà per poco a tanti, la mantenuta la dà per molto a uno. Questo dato rende la fattispecie diversa. La Polanco era tra le più allegre, in prima fila a giocare con le altre. Il gioco era ascoltare Berlusconi che raccontava barzellette e cantava, e magari fare coretto con lui.

All’una di notte si andava nella sala sotterranea dove c’era il cinema e io e lui parlavamo di tutto mentre le ragazze ballonzolavano. In un clima come quello di una festa di compleanno o di laurea. Tutto questo l’ho visto per almeno trenta volte, dormendo lì. E non ho mai visto niente che avesse a che fare con la prostituzione. E’ impossibile che lei possa raccontare da Giletti qualcosa di diverso da quello che ho visto.

VITTORIO SGARBI

Le ragazze sono vittime dell’azione giudiziaria. Quando fai intervenire la magistratura dopo un po’ ti incarti. Se non fosse intervenuta la magistratura, queste ragazze sarebbero come tutte quelle donne che sono state con degli uomini per un periodo e poi è finita…quando c’è la recrudescenza giudiziaria - ho prima una versione, poi un’altra - è perché senti la minaccia, non di Berlusconi, ma della magistratura che rende criminali atti banali.

Berlusconi pagava quelle ragazze perché erano mantenute, non erano prostitute. Avevano uno stipendio, come qualunque cameriere, e avevano anche una casa. Erano talmente soddisfatte di questa situazione che arrivavano, alla spicciolata, dalle 20,30 alle 22, con l’aria allegra e festosa di chi va da un parente.

marysthell polanco

Nel loro "contratto" c’era di essere allegre, e lo erano. Non erano pagate per dire falsa testimonianza: erano pagate per essere a cena quando voleva Berlusconi. E io ho visto tutto. Se lei dice di avere una nuova versione da dare, io posso dire di averla vista venti volte e non è mai capitato nulla che non fosse la sua volontà. E non ho mai visto atti sessuali. Se poi voleva fare un pompino non vedo chi potesse forzarla.

E’ impossibile che una ragazza abbia fatto qualcosa contro la sua volontà. E se oggi dice di avere una seconda versione è perché la minaccia, per lei, è la magistratura che tiene aperta un’inchiesta ridicola. Se una festa la criminalizzo, inizio a interrogare la gente, ognuno fa il suo distinguo. E’ un’azione persecutoria. Cosa può dire la Polanco che non sia quello che io ho visto? Nessuna di loro me l’ha mai data, tra l’altro. Erano amiche di Berlusconi, inclini alla sua disponibilità di essere utile.

vittorio sgarbi

Dava soldi a chi voleva rifarsi il naso o il seno, cose così. Le cene da Berlusconi erano come le serate delle attrici che andavano a casa del produttore o del regista. Non erano portate a casa del mostro. Erano a casa dell’editore per cui lavoravano. Visto che la Polanco ha partecipato a “La pupa & il secchione”. O la Cipriani, che dava del lei a Berlusconi. La minaccia giudiziaria è diventata un’alterazione della verità. Per paura dell’inchiesta tu cambi versione. Era solo vedere della bella figa a una festa. Fine.

Cara Polanco, io ti ho visto sempre uguale, sorridere, sempre allegra e festosa. Poi se ti davano 2500 euro al mese, non era prostituzione era uno stipendio! Quindi eri “mantenuta”. E questo non presuppone un processo per prostituzione. Tanto è vero che a me non l’ha mai data.

marysthell polanco