(ANSA) "Ho fatto un voto di castità il 10 dicembre 2009, giorno della Madonna di Loreto, ma ora sono pronta a romperlo perché ho voglia di tornare ad amare. Se non fosse sposato, romperei il voto con Rocco Siffredi o con un uomo che mi piace moltissimo, Gianluca Vacchi".

Così la conduttrice Simona Tagli annuncia la voglia di tornare a vivere la sua vita sentimentale e sessuale intervistata da Monica Setta a Storie di donne al bivio weekend, nella puntata in onda sabato 19 ottobre, alle 15.30 su Rai2. Alla giornalista Tagli racconta dei suoi uomini. "Tutti grandi amatori perché per me il sesso è sempre stato importante - dice - Tra Alberto di Monaco e Antonio Zequila la palma di amatore numero uno va al Principe. Quando l'ho conosciuto io, mille anni fa, eravamo giovani e lui era libertino. Amava danzare, cantare e divertirsi. Anche Zequila merita la lode come amante ed è un gentiluomo".

Dall'unione con Francesco Ambrosoli, invece, è nato il grande amore della sua vita, la figlia Georgia di diciannove anni. "Mi sono dedicata totalmente a lei e il mio voto di castità era legato soprattutto alla mia dedizione al ruolo di mamma - spiega - Non mi sono affatto pentita di avere rinunciato agli uomini per tanto tempo, ma ora torno ad amare". Ex concorrente del Grande Fratello, nella casa Tagli sembrava essersi "avvicinata" all'attrice Beatrice Luzi. "Lì in realtà ho capito che amo gli uomini e che voglio tornare ad avere una relazione stabile", commenta. Anzi, aggiunge, "ho conosciuto un uomo e penso che, al di là di Siffredi e Vacchi, annuncerò a breve il mio fidanzamento".

