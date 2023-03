MASCHIONI PISELLONICI, RI-FATEVE SOTTO! COME DAGO-ANTICIPATO ELISABETTA CANALIS DIVORZIA DA BRIAN PERRI, DOPO QUASI 10 ANNI DI MATRIMONIO. IL MOTIVO? DIFFERENZE INCONCILIABILI - L'EX COPPIA HA CHIESTO L’AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA FIGLIA. L’EX VELINA, CHE RESTERA’ A VIVERE A LOS ANGELES, NON AVREBBE AVANZATO ALCUNA RICHIESTA DI MANTENIMENTO…

Ivan Rota per Dagospia

elisabetta canalis

Come avevamo anticipato Elisabetta Canalis divorzia dal marito, il chirurgo americano Brian Perri, sposato nel 2014. Secondo i documenti di separazione i due ex avrebbero chiesto l’affidamento congiunto della figlia, Skyler Eva, 7 anni, e la Canalis per ora non avrebbe avanzato alcuna richiesta di mantenimento. Lei ha già traslocato in un appartamento dove in questi giorni ospita la madre che dalla Sardegna l’ha raggiunta per darle il suo supporto. Con loro un caro amico di lei che si chiama Pietro…

ELISABETTA CANALIS

Estratto da gazzetta.it

Le voci sulla presunta fine del matrimonio tra Elisabetta Canalis e il chirurgo statunitense Brian Perri stavano circolando ormai da tempo, ma ora dagli USA è arrivata l'ufficialità: l'ex velina e showgirl sarda ha presentato richiesta di divorzio dopo quasi 10 anni di matrimonio.

brian perri elisabetta canalis

L'ufficialità arriva dalla stampa statunitense, a cominciare dal magazine People che ha recuperato i documenti legali già depositati in tribunale a Los Angeles, dove Canalis si era trasferita poco dopo aver iniziato la relazione con Brian Perri, sposato ufficialmente il 14 settembre 2014 ad Alghero.

Dagli stessi documenti legali sembra emergere che Canalis e Perri abbiano deciso di chiudere il matrimonio in modo amichevole: l'ex coppia ha chiesto l’affidamento congiunto della figlia Skyler Eva, nata a Los Angeles il 29 settembre 2015. Non solo. Al momento Elisabetta Canalis non avrebbe avanzato alcuna richiesta di mantenimento

(...)

elisabetta canalis 3

Quello che è certo, almeno nell'immediato, è che Elisabetta Canalis abbia deciso di restare a vivere a Los Angeles

elisabetta canalis GEORGIAN CIMPEANU

ARTICOLI CORRELATI

elisabetta canalis

elisabetta canalis 2

elisabetta canalis 1

elisabetta canalis GEORGIAN CIMPEANU

elisabetta canalis

elisabetta canalis kickboxing

elisabetta canalis

elisabetta canalis

ELISABETTA CANALIS 12