MASSIMO ADRIATICI SEGUIVA YOUNS EL BOUSSETTAOUI? - "LE IENE" MOSTRANO I FILMATI DELLE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA DI VOGHERA IN CUI SI VEDE L'EX ASSESSORE LEGHISTA CHE SEMBRA PEDINARE IL MAROCCHINO, A CUI POI HA SPARATO, UCCIDENDOLO, IL 20 LUGLIO - L'INCONTRO TRA LA SORELLA DI YOUNS, BAHIJA, E ILARIA CUCCHI

VOGHERA: L'ASSESSORE ADRIATICI SEGUIVA YOUNS EL BOUSSETTAOUI PRIMA DEL COLPO MORTALE?

Voghera, 20 luglio 2021, sera: l'allora assessore alla Sicurezza Massimo Adriatici spara con la sua pistola durante una colluttazione al marocchino Youns El Boussettaoui e lo uccide. Il caso diventa nazionale: legittima difesa o no dopo un pugno?

Con Gaetano Pecoraro vi facciamo vedere in esclusiva immagini di telecamere di sorveglianza che potrebbero mostrare un'altra possibile verità, fermo restando che sarà la magistratura a stabilire come siano andate esattamente le cose.

MANIFESTAZIONE A MONTECITORIO PER YOUNS

Filiberto Mayda per “La Provincia Pavese”

Caso Adriatici. Come molti si aspettavano, dal programma “le Iene” di Mediaset, ieri sera è stato presentato il video completo registrato dalle videocamere in via Emilia e in piazza Merardi: in esso si vede l'ex assessore Adriatici che sembra seguire Youns.

Intanto a Roma, novità per la battaglia sul caso Youns. Commossa una, commossa l'altra. Bahija El Boussetaoui e Ilaria Cucchi, ieri pomeriggio a Roma, si sono finalmente incontrate. E per loro è stato un momento importante sia come sorelle di due vittime della violenza, sia come donne orgogliose e forti nella ricerca della verità.

ilaria cucchi e bahija el boussettaoui

«Saremo accanto a te nella tua battaglia», ha promesso Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, parlando con Bahija durante l'incontro organizzato dall'associazione Baobab Experience, da anni impegnata nel far rispettare i diritti dei più deboli non solo a parole ma con atti concreti.

MOBILITATE

E uno degli atti concreti che potrebbero verificarsi presto, se tutto andrà come de-ve andare, è una manifestazione con sit-in davanti a Montecitorio. Ci saranno Ilaria Cucchi, Bahija El Boussetaoui, i volontari di Baobab e tutti coloro che vorranno manifestare per solidarietà nella battaglia che Bahija sta combattendo nel nome di Youns, il fratello 39enne ucciso a Voghera il 20 luglio. Ucciso da un colpo di rivoltella dell'avvocato Massimo Adriatici, ex funzionario di Polizia e in quel momento assessore leghista alla Sicurezza.

«UNA DONNA FORTE»

Bahija El Boussetaoui è molto riservata nel raccontare la sua giornata a Roma. Poche ore in realtà, perché era partita con il treno da Torino presto di mattina e nel tardo pomeriggio, dopo l'incontro, era già di ritorno insieme alla cugina che l'aveva accompagnata.

youns el boussetaoui con la madre

«Che idea mi sono fatto di Ilaria Cucchi incontrandola di persona? La stessa che mi ero fatto parlandole in televisione - ci dice Bahija - una donna forte che ha provato in passato quello che ho provato io, il dolore della morte violenta di un fratello. Mi ha confermato il suo sostegno alla battaglia che sto facendo per la giustizia.

Voglio ribadirlo: non stiamo cercando una giustizia fai date, siamo in Italia, in Europa, vogliamo che la giustizia arrivi dalla magistratura». E se le chiediamo se pensa di essere nella stessa situazione in cui si è trovata Ilaria Cucchi, con una certa diplomazia Bahija El Boussetaoui risponde: «E' presto per dirlo. Siamo solo agli inizi e ho ancora la speranza che vinca la verità. Quello che conta, ora, è non dimenticare la battaglia per Youns».

massimo adriatici ex assessore di voghera 3

IL RISCHIO DI DIMENTICARE

E proprio la possibilità che si stenda un velo di disattenzione sul caso, è l'aspetto che sottolinea Alice Basiglini, portavoce di Baobab Experience: «C'è questo pericolo. Ilaria ha avuto una forza e una competenza incredibile nel condurre la sua battaglia. Sulla vicenda di Bahija, in questo momento, c'è effettivamente il rischio che l'attenzione non sia sufficiente. Come ha detto Ilaria, siamo tutti vicini a questa sorella che ha sofferto la morte del fratello. Dobbiamo anche fare presto e sì, credo che la manifestazione davanti a Monteci-torio possa essere importante».

