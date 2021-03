MATANO MATATO! - LOREDANA BERTÈ CON MATANO IN PRIMA SERATA SU RAI 1 SPROFONDA ALL’11% - ALTRO FLOP PER COLETTA: DOPO SANREMO, LE SERATE DI PATTY PRAVO-CONTICINI-PIVETTI E CONTI-RICCHI E POVERI - NEL POMERIGGIO IL POVERO MATANO PRENDE SCHIAFFI PURE DALLA D’URSO CON “LA VITA IN DIRETTA” AL 16.1% E “POMERIGGIO 5” AL 17.1% - SU CANALE 5 JUVENTUS-PORTO AL 24.7% - CON L’INTERVISTA DI OPRAH WINFREY A HARRY E MEGHAN TV8 È LA QUINTA RETE NAZIONALE CON 4.5% DI SHARE E 1.2 MILIONI DI SPETTATORI – PALOMBELLI AL 5.2%, GRUBER SPRINTA AL 7.2%

La segreta strategia di raiuno è distruggere definitivamente l’immagine delle dive della canzone italiana #NonSonoUnaSignora — Massimo Scaglioni (@MaScaglioni) March 9, 2021

Con #HarryMeghanTV8 TV8 quinta rete nazionale con 1.204.000 spettatori 4,5% di share. Dopo un #Sanremo2021 sottotono, altro flop di Rai1 con #NonSonoUnaSignora all’11%. Al netto della fiction che vola, Rai Abbiamo un Problema — Massimo Scaglioni (@MaScaglioni) March 10, 2021

Stefania Stefanelli per "www.davidemaggio.it"

Nella serata di ieri, martedì 9 marzo 2021, su Rai1 A grande Richiesta – Non sono una Signora, in onda dalle 22.06 alle 23.58, ha conquistato 2.488.000 spettatori pari all’11% di share (anteprima dalle 21.35 alle 22.03 con 3.939.000 spettatori e il 13.8%). Su Canale 5 il match di Champions League Juventus-Porto, in onda dalle 21.00 alle 23.41, ha raccolto davanti al video 6.309.000 spettatori pari al 24.7% di share. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha interessato .000 spettatori pari al % di share.

Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 1.388.000 spettatori (7.4%). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto davanti al video 973.000 spettatori pari ad uno share del 4.1%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 870.000 spettatori con il 4.3% di share. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.018.000 spettatori con uno share del 4.2%. Su TV8 Harry & Meghan – L’esclusiva intervista di Oprah ha segnato il 4.5% con 1.204.000 spettatori mentre sul Nove Air Force One ha catturato l’attenzione di 421.000 spettatori (1.7%).

Ascolti TV Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.021.000 spettatori con il 17.5%. Su Canale 5 Striscina la Notizina registra una media di 4.942.000 spettatori con uno share del 18.1%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 3.7% con 1.070.000 spettatori. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.422.000 spettatori con il 5%. Su Rai3 Che Succ3de? ha convinto 1.451.000 spettatori pari al 5.4% e Un Posto al Sole ha appassionato 1.797.000 spettatori pari al 6.3%.

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.420.000 individui all’ascolto (5.2%) nella prima parte e 1.199.000 (4.1%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.063.000 spettatori (7.2%). Su TV8 Guess my Age intrattiene 628.000 spettatori con il 2.2% di share e sul Nove Deal with It – Stai al gioco ha raccolto 594.000 spettatori con il 2.1%.

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.583.000 spettatori (19.9%) mentre L’Eredità ha giocato con 5.390.000 spettatori (24.3%). Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 3.040.000 spettatori con il 17.5% di share e Avanti un Altro! 4.175.000 con il 19.4% di share. Su Rai2 NCIS New Orleans ha raccolto 597.000 spettatori (2.9%) e NCIS 1.046.000 (4.2%). Su Italia1 Amici di Maria De Filippi sigla il 3.5% con 708.000 spettatori e CSI Miami segna il 2.9% con 712.000 spettatori.

Su Rai3 il TGR informa 3.745.000 spettatori con il 16.1% di share e Blob segna 1.356.000 spettatori con il 5.4%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 3.9% con 957.000 spettatori. Su La7 Laz Doc – Meraviglie senza Tempo interessa 136.000 spettatori (0.7%). Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 361.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Little Big Italy è la scelta di 246.000 spettatori (1.1%).

Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina – Prima Pagina dà il buongiorno a 669.000 telespettatori con il 14.1% di share e Uno Mattina informa 1.243.000 spettatori (19.3%); la prima parte di Storie Italiane è stata seguita da 1.185.000 spettatori con il 19.4% di share. Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto .000 spettatori (%) nella prima parte e .000 (%) nella seconda (i saluti .000 – %). Su Rai 2 Radio 2 Social Club sigla il 3.7% con 235.000 spettatori. Su Italia 1 Chicago Fire è la scelta di .000 spettatori (%). Su Rai3 Agorà convince .000 spettatori pari all’% di share; Mi Manda RaiTre si porta al % con .000 spettatori.

Su Rete 4 l’appuntamento con Un Detective in Corsia registra .000 spettatori con share del %. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di .000 spettatori con il % nelle News e .000 (%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato .000 spettatori pari al %. Su TV8 Ogni Mattina fa compagnia a .000 spettatori (%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane fa compagnia a 1.259.000 spettatori (16.6%) mentre E’ Sempre Mezzogiorno sigla il 14.9% con 1.956.000 spettatori. Su Canale 5 Forum arriva a .000 telespettatori con il %. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 522.000 spettatori con il 6.4% nella prima parte e 942.000 spettatori (7.6%) nella seconda. Su Italia 1 Chicago P. D. è la scelta di .000 spettatori con il % di share, il Grande Fratello Vip sigla il % di share con .000 spettatori e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto .000 spettatori con il %.

Su Rai3 Elisir è seguito da .000 spettatori (%), Quante Storie si porta al % con .000 spettatori. Su Rete4 Il Segreto ha appassionato .000 spettatori con il % di share e La Signora in Giallo fa compagnia a .000 spettatori (%). Su La7 L’Aria che Tira interessa .000 spettatori con share del % nella prima parte e .000 spettatori con il % nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 Ogni mattina Dopo il TG sigla l’% con .000 spettatori.

Daytime Pomeriggio

Rai1 in Paradiso con la sua soap (18.4%).

Su Rai1 Oggi è un altro Giorno intrattiene 2.018.000 spettatori (13.9%) e Il Paradiso delle Signore fa compagnia a 2.254.000 spettatori (18.4%). La Vita in Diretta informa 2.275.000 spettatori con il 16.2% (presentazione 1.960.000 – 16.1%). Su Canale5 Beautiful fa compagnia a 2.929.000 spettatori (17.4%), Una Vita ha convinto 2.835.000 spettatori con il 18.3% di share mentre Uomini e Donne si porta al 23.3% con 3.208.000 spettatori (finale 2.612.000 – 21.1%);

Amici di Maria De Filippi interessa a 2.311.000 spettatori (19.1%) e Day Dreamer – Le Ali del Sogno il 18.3% con 2.206.000 spettatori. Pomeriggio Cinque si porta al 17.1% con 2.171.000 spettatori nella prima parte e al 17.1% con 2.584.000 spettatori nella seconda (Pomeriggio Cinque Social 14.4% – 2.363.000 spettatori). Su Rai 2 Ore 14 informa 548.000 spettatori (3.6%), Detto Fatto ha convinto 634.000 spettatori con il 5.1% di share, Squadra Speciale Cobra 11 331.000 (2.6%). Su Italia1 I Simpson intrattengono 828.000 spettatori (4.9%) nel primo episodio, 952.000 (6.1%) nel secondo e 863.000 (5.8%) nel terzo. Modern Family è la scelta di 364.000 spettatori (3%) e Due Uomini e Mezzo intrattiene 367.000 spettatori (3%).

Friends diverte 329.000 spettatori (2.5%). Su Rai3 il Tg3 Regione informa 3.288.000 spettatori (20.3%) e Geo 1.840.000 spettatori con il 12.5% di share (Aspettando Geo 952.000 – 7.9%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 851.000 spettatori con il 5.7%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 446.000 spettatori con il 3.3% e Tagadoc convince 143.000 spettatori (1.1%). Su TV8 Vite da Copertina è la scelta di 125.000 spettatori (0.9%).

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta convince 946.000 spettatori con il 11.3% di share. Su Canale 5 il Tg5 ha totalizzato una media di 473.000 spettatori pari ad uno share del 7.5%. Su Rai2 Ti Sento segna 440.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna il 5.1% con 449.000 spettatori. Su Italia1 Amici di Maria De Filippi viene visto da una media di 325.000 ascoltatori con il 6.7% di share nella prima puntata e da 229.000 spettatori (6.3%) nella seconda. Su Rete4 Streghe verso Nord ha segnato il 4.7% con 203.000 spettatori.

