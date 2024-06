https://video.corriere.it/oggi/chiara-ferragni-ed-elodie-scatenate-matrimonio-diletta-leotta/1634d3a6-31ff-11ef-93d7-e46a281146cb

Ivan Rota per Dagospia

diletta leotta karius

Il matrimonio di Diletta è stato “il G7 della gnocca”. Pipparoli social in estasi per la Leotta che incanta col suo vestito da sposa bianco in pizzo di Atelier Emè. "Naturale o meno che sia, è bellissima", "Ma vogliamo parlare della bellezza di questa donna?". E poi c’è chi difende la Leotta dalle critiche: "L’invidia è una brutta bestia". Elisabetta Canalis straccia le rivali e fa il pieno di complimenti: "Stupenda", "Super", "Che incanto", "Sexy", "Senza parole", "Che spettacolo".

leotta elodie

Chiara Ferragni si becca diverse critiche: "L’eleganza… questa sconosciuta! Sei sempre così volgare!", "Essere magri non significa potersi permettere qualsiasi cosa… questo vestito non le dona per niente…", "Che noiaaaaaa!!!! Una narcisista unica", "Sarò l’unica… ma continuo a pensare che non ha proprio gusto nel vestirsi", "Il vestito le sta malissimo".

Prima in foto addirittura lo morsicava piena d’ amore. Ora Anna Tatangelo avrebbe chiuso definitivamente la relazione con Mattia Narducci, di dieci anni anni piú giovane, e nel suo ultimo brano, intitolato Mantra, sembra parli della fine di un amore; la cantante non segue più il modello sui social e da diverse settimane non pubblica più foto o storie insieme a lui.

elodie elisabetta canalis

Ecco cosa dichiara la cantante: “Quando si esce da una relazione tossica è necessario lavorare su se stessi per lasciar andare il male e trattenere il bene della storia e, per poterlo fare, è fondamentale passare attraverso la consapevolezza che si può essere felici anche senza l’altro”.

Per primi avevamo rivelato della “fissa” di Fedez per Taylor Mega. La notizia è stata per così dire “amplificata”, ma l’ Influencer friulana con la fissa per la pop art (ha fatto anche lezioni a riguardo all’ Accademia di belle arti) non avrebbe ultimamente trascorso una notte con Fedez. Parola di “scout”…

taylor mega

Achille Lauro, che sarà uno dei nuovi giudici di X Factor insieme a Jake La Furia, Paola Iezzi e Manuel Agnelli, ha tirato una “frecciatona” agli ex giudici del programma: : “Penso che rispetto agli anni passati ci saranno molti meno rompicoglioni”. Parlava forse di Fedez con il quale Achille Lauro è rimasto in pessimi rapporti, dato che entrambi hanno smesso di seguirsi su Instagram?

Sono insieme dal 2003, ma solo adesso è arrivato il giorno del sì. La cantante Tosca, tanto amata da Lucio Dalla e Ron, ha sposato il compagno Massimo Venturiello con rito civile, hanno scelto il Complesso Vignola Mattei, a Caracalla, a Roma.

taylor mega fedez

Una famiglia allargatissima. Leni Klum e il fidanzato Aris Rachevsky si stanno godendo una vacanza in Europa con la mamma di lei Heidi Klum e il suo terzo marito Tom Kaulitz. La modella ventenne ha scelto la Sardegna: Leni e il fidanzato stanno trascorrendo alcuni giorni in compagnia del papà di lei, Flavio Briatore che non l’ha mai riconosciuta per rispetto di Seal, secondo marito di Heidi Klum, che l’ ha allevata come un padre.

michelle hunziker aurora ramazzotti

Un noto attore americano, in Italia per girare una fiction, é stato invitato a un recentissimo matrimonio, ma ha declinato l’ invito perchè non conosceva gli sposi. Era stato invitato per fare il botto con un nome internazionale. Aiutino: la tigre della Malesia…

L’ex concorrente del Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi, è stato “ingaggiato” per invitare le persone a iscriversi alle selezioni che permetteranno agli autori di formare il cast della prossima edizione del reality show.

elisabetta canalis

Giorgia Soleri dice che é disordinata, lascia in giro tutti i vestiti mutande comprese per terra e che neanche il suo ex Damiano Maneskin David é riuscito a migliorarla: questo disordine compulsivo sarebbe dovuto alla sua malattia, l’ ADHD. La giornalista Grazia Sambruna in un tweet notturno le ha dato della lerciona e di marciarci con le varie malattie (questa sarà la decima) e la Soleri si é adirata rispondendole: “Cara Sambruna, io sarò una lerciona, ma tanta povertà d’animo, d’empatia, tanta miseria, l’ho vista raramente in questo percorso di diagnosi e sensibilizzazione…”

Sambruna le ha risposto: “…Lei campa e guadagna da anni lamentando malattie invisibili. Lo ha fatto diventare un lavoro…” E ancora l’ altra con tante storie Instagram da far cadere i coglioni a terra: “Lei giudica e invalida il mio dolore pubblicamente ma la disperata sono io…Per fortuna però campo (e pago visite, terapie, farmaci e tutto ciò che purtroppo non è riconosciuto dal SSN e dallo Stato) grazie al mio lavoro, che mi permette il privilegio di potermi curare“. Disattivate l’attivista…

leotta ferragni elodie

Fra i momenti caciaroni di Ilary Blasi alla conduzione di Battiti Live l’ imperdibile presentazione fatta ad Irama: “Benvenuto! Come stai? Abbiamo sentito che tu in questo brano metti insieme, mischi, le sonorità orchestrali e quelle elettroniche. Correggimi se sbaglio, perché chiaramente io di ste cose non ce capisco nulla e me l’hanno scritto. Quindi è vera o no sta cosa?“

Ludovico Tersigni ha risposto a Emily Ratajkowski (ora single) che si era sfogata sui social con una sterile polemica perchè non trova l’ uomo giusto: "Vorrei rispondere al video di Emily Ratajkowski che sostiene che nel mondo ci sia una penuria di uomini intelligenti, educati e gentili alti un metro e ottanta. Io purtroppo sono alto un metro e settantotto…Ci sono ancora uomini che sono intelligenti ed educati, tendono a non dare nell'occhio per non farsi disturbare e per non cadere nel cliché dell'uomo che cerca necessariamente una donna, perché stiamo bene anche da soli".

