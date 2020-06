MAURIZIO C'HA IL VIZIO - BATTISTA QUERELA LA LUCARELLI PERCHÉ GLI HA DATO DEL ''POVERETTO CHE NON FA RIDERE''. E SELVAGGIA: ''IMMAGINATE CHE LE NOSTRE TASSE SE NE VADANO PER PAGARE LA GESTIONE DI PRATICHE DEL GENERE CHE OVVIAMENTE FINISCONO CESTINATE MA INTANTO OCCUPANO PERSONALE, INTASANO CANCELLERIE, QUESTURE, PROCURE. IO CREDO CHE MAURIZIO BATTISTA ABBIA UN GRAVE PROBLEMA NELLA GESTIONE DELLA RABBIA, VISTO CHE PER UN COMMENTO NEGATIVO SU FACEBOOK HA FATTO UN VIDEO DI 15 MINUTI CONTRO UN RAGAZZO CHE…''

Selvaggia Lucarelli

Vi ricorderete l'edificante storiella di giorni fa: il (comico...) Maurizio Battista fa un programma noiosissimo in prima serata e realizza il 3% di share. Un giornalista riporta lo share dicendo che non buca il video e lui realizza due video da 15 minuti insultandolo (gli dà anche del cane) e minacciando il sito Leggo di non spendere più in pubblicità da loro. Un lord.

La cosa non mi stupisce, a me tempo fa scrisse pubblicamente che campavo scrivendo cazzate, senza che mai lo avessi citato. Comunque, difendo il collega giornalista dicendo che Battista è un poveretto che non fa ridere. (notare che in un reality un suo momento di gloria fu quando diede del poveraccio a un altro concorrente)

Il soggetto, che a quanto pare si crede legittimato a insultare ma non accetta l'idea che qualcuno trovi scarsa la sua comicità, prima scrive un post su di me dicendo che lui almeno non è querelabile (io sì quindi, ovvio), che un conto è il diritto di critica, un conto è blablabla e poi oggi pubblica la foto della querela affermando che ha spostato la sede della discussione. Urca.

Ora, a parte che immaginate la fatica di chiamare un avvocato, pagarlo, andare in questura e denunciare qualcuno per "poveretto che non fa ridere". Immaginate che le nostre tasse se ne vadano per pagare la gestione di pratiche del genere che ovviamente (di norma, grazie a Dio) finiscono cestinate ma intanto occupano personale che lavora nel pubblico, intasano cancellerie, questure, procure e così via.

Ma soprattutto, io credo che Maurizio Battista abbia un grave problema nella gestione della rabbia, specie quando qualcuno gli dice che non fa ridere, pensiero che condividiamo in molti e suppongo senza dovergli chiedere il permesso. E che forse questo problema di gestione della rabbia dovrebbe risolverselo perchè poi sfocia in esternazioni imbarazzanti come quella contro Leggo, come le querele pretestuose, come questo altro caso che vi racconto:

giorni fa mi scrive un ragazzo: " Tre mesi fa ho scritto sulla pagina di Battista "Facce ride, monologo noioso". Lui mi ha dedicato 15 minuti di video insultandomi e mandandomi i suoi follower sulla mia pagina".

Ecco il video. Se non avete voglia di vedere questa spataffiata di sgrammaticato e livoroso monologo, ecco i passaggi fondamentali:

"Hai fatto una figura demmerda coglione, cretino, Marco Luci levaje l'amicizia, battute demmerda, verognate te e la tua famiglia che c'ha così uno a casa , con me nun ridi, ridi quando decido io. Nessuno può fa 'ste cose qui, li conosco quelli come te. Sto qui pe' fa ride quer cojone de Sensi. Non c'hai manco il coraggio de mette le foto. Vattene affanculo, ma nun te preoccupà che il mondo gira, ti abbiamo confezionato una bella figura demmerda. Se pensi che sto a qui a fa ride un cojone come te hai sbagliato posto, radical chic demmerda. Andate a vedere la pagina di questo signore. Non vive manco in Italia, sta qui abusivamente, tua madre, tua sorella tu moje farà ride. T'ha detto male Sensi, guardate questo ndo abita, è un abusivo".

Ecco. Battista, se tutti cominciamo a querelare te, mi sa che non ti resta neppure il tempo per i tuoi monologhi. Il che non sarebbe neppure un male, forse.

