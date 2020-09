NON DITE A MASSIMO GIANNINI CHE CONOR MCGREGOR È STATO ARRESTATO IN CORSICA CON L'ACCUSA DI TENTATA VIOLENZA SESSUALE E ATTI OSCENI (NON UNA BUONA SETTIMANA PER L'MMA) - IL CAMPIONE DI ARTI MARZIALI MISTE È STATO DENUNCIATO IL 10 SETTEMBRE DA UNA DONNA IRLANDESE, E I FATTI SAREBBERO AVVENUTI A DUBLINO''