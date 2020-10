MAURO CORONA NON RIENTRA NEMMENO NELL’ULTIMA PUNTATA DI “CARTABIANCA” - NON BASTA IL PERDONO DI BIANCA BERLINGUER: “CI TENGO A DIRE A TUTTI CHE SE NON È TORNATO NON È PER MIA SCELTA” - A BLOCCARE IL RITORNO SAREBBE UN VETO DAI PIANI ALTI DI VIALE MAZZINI CHE GLI NON HANNO PERDONATO L'INSULTO ALLA CONDUTTRICE ("STAI ZITTA, GALLINA!")

Niente Mauro Corona a CartaBianca neppure nella puntata di ieri sera, martedì 20 ottobre, in onda su Rai 3. Ve ne abbiamo dato conto in questo articolo. Insomma, non basta il "perdono" di Bianca Berlinguer allo scrittore e alpinista, cacciato dalla trasmissione dopo averle dato della "gallina".

La Berlinguer, la scorsa settimana infatti aveva affermato: "Ci tengo a dire a tutti che se non è tornato non è per mia scelta e per mia responsabilità. L’ho detto: si è comportato in modo molto sbagliato e grave ma si è scusato pubblicamente e privatamente. Io sono assolutamente convinta della buona fede delle sue scuse, lo conosco da un po’, so che è un uomo sincero che non dice bugie".

Insomma, fosse per lei Corona potrebbe rientrare. Non per la Rai. E da TvBlog arriva qualche informazione più precisa. Sul sito specializzato si legge che "il veto, pertanto, giungerebbe dai piani alti (di Viale Mazzini, ndr), con il Cda Rai che avrebbe puntato i piedi rifiutando per adesso ogni possibilità di ritorno in onda". Insomma, rivedere Corona dalla Berlinguer sembra davvero difficile.

