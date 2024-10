MAX PEZZALI MEJO DI LEOPARDI! IL CANTANTE DEGLI 883 A "RADIO DEEJAY" SVELA A CHI È DEDICATA LA SUA ‘COME MAI’: “A SILVIA, AVEVA ORIGINI GRECHE ED ERA LA PIÙ BELLA DELLA SCUOLA” – “NELL’ESTATE DELLA BOCCIATURA CONSEGNARE I FIORI È DIVENTATO IL MIO LAVORO PRINCIPALE. ERA L’UNICO MODO PER PROCURARSI I SOLDI: MIO PADRE MI DAVA MILLE LIRE A CONSEGNA E DIECIMILA LIRE A FUNERALE, CHE PER ME ERA TANTO” - LA SERIE SU SKY: "IN QUALCHE MOMENTO MI SONO COMMOSSO A RIGUARDARLA" – VIDEO

Trent’anni dopo, la storia degli 883 diventa una serie tv. Su Sky arriva Hanno Ucciso L’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883, una dramedy Sky Original prodotta Matteo Rovere e Sydney Sibilia che parla proprio del percorso fatto da Max Pezzali e Mauro Repetto nel mondo della musica.

La serie tv si compone di otto episodi, che vanno in onda su Sky a partire da venerdì 11 ottobre. Ogni venerdì verranno trasmesse due puntate, che poi saranno disponibili on demand per tutti gli abbonati.

In occasione delle prime puntate, Max Pezzali e il regista Sydney Sibilia sono ospiti di Deejay Chiama Italia, il programma di Radio DEEJAY condotto da Linus e Nicola Savino in onda ogni mattina feriale dalle 10 alle 12.

A chi è dedicata "Come mai"? La spiegazione di Max Pezzali

Nella sua intervista a Radio DEEJAY Max Pezzali ripercorre alcuni momenti della sua vita, come quando per racimolare qualche soldo si mise a consegnare fiori per i suoi genitori:

Nell’estate della bocciatura consegnare i fiori è diventato il mio lavoro principale. Era l’unico modo per procurarsi i soldi: mio padre mi dava mille lire a consegna e diecimila lire a funerale, che per me era tanto.

Ovviamente, nella serie tv Hanno Ucciso L’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883 sono presenti diversi riferimenti alla vita di Max Pezzali. Il cantante rivela anche un retroscena sulla persona a cui è dedicata Come mai:

La Silvia della serie è un misto delle figure femminili della mia vita. Nella vita vera io andavo prima al liceo Taramelli di Pavia e poi al Copernico. Questa Silvia era la più bella della scuola, con origini greche. “Come mai” è dedicata a lei, alla Silvia originale.

Max Pezzali: "L'attore della serie mi assomiglia nei movimenti: è incredile"

Poi Max Pezzali parla della serie Hanno Ucciso L’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883, nata da un’idea di Sydney Sibilla e Matteo Rovere:

All’inizio dicevo: “Ma non ce la faranno mai”. Lui è fortissimo, però probabilmente è solo un wishful thinking. Lui invece l’ha voluto tantissimo e l’ha portato a compimento.

Nel processo di scrittura della sceneggiatura, Max Pezzali ha avuto un ruolo importante:

Io ero quello di quando non si riusciva ad andare avanti in alcuni punti. Ci siamo visti con gli sceneggiatori e quando c’erano dei nodi in certe situazioni, io cercavo di snodarli.

In seguito il cantante commenta anche la recitazione di Elia Nuzzolo, l’attore pratese classe 2000 che lo interpreta nella serie:

L’attore mi assomiglia nei movimenti perché mi ha studiato. È un attore pazzesco, incredibile. La prima volta che l’ho visto sul set mi sono spaventato perché mi sembrava… era come quando gli animali si vedono allo specchio.

Max Pezzali sulla serie: "Mi sono commosso"

Dunque venerdì 11 ottobre va in onda la prima puntata di Hanno Ucciso L’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883, la serie Sky Original. E Max Pezzali confessa:

In qualche momento mi sono commosso a riguardarla. Quando vedo quei due deficienti lì che contro ogni logica e contro ogni valutazione del talento si sono incaponiti e ce l’hanno fatta mi commuovo perché dico “Porca miseria, alla fine si poteva fare”.

Max Pezzali, la data a Imola

Mentre si avvicina al momento dell’uscita della serie dedicata agli 883, Max Pezzali prepara anche le prossime date live. Tra dicembre e gennaio l’artista si esibirà al Forum di Assago e al Circo Massimo a Roma, in date già sold out.

Anche per questo, Max Pezzali ha annunciato il Max Forever Grand Prix, un concertone all’autodromo di Imola il 12 luglio 2025. Un’altra grande occasione per cantare a squarciagola le sue hit, tra cui proprio Come mai. Adesso sappiamo anche a chi è dedicata.

