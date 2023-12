8 dic 2023 11:00

MAZZATE SULLA METSOLA! ANCHE LA PRESIDENTE DELL’EUROPARLAMENTO ROBERTA METSOLA VIENE TIRATA IN MEZZO AL QATARGATE PER I MESSAGGI SCAMBIATI CON EVA KAILI CHE LE PROMETTE: “LA VACANZA IN GRECIA? CI PENSO IO” - L’EUROPARLAMENTARE ELLENICA, CHE HA PASSATO 4 MESI IN CARCERE, SI SAREBBE SPESA CON LA PRESIDENTE PER L’ESENZIONE DEL VISTO EUROPEO PER I CITTADINI DEL QATAR - LE PRECISAZIONI DEL PORTAVOCE DI METSOLA (LA MALTESE PUNTA A SFIDARE VON DER LEYEN PER LA GUIDA DELLA COMMISSIONE E HA CHIESTO L’APPOGGIO DELLA MELONI)