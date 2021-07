MEDIASET FA CAUSA A PIERLUIGI PARDO! ECCO COSA E’ ACCADUTO TRA IL TELECRONISTA E IL BISCIONE - LA TRATTATIVA TORTUOSA E LA RICHIESTA DI ESCLUSIVA DA PARTE DI MEDIASET. QUANDO DAZN HA ANNUNCIATO PARDO NELLA SQUADRA DEI TELECRONISTI DELLA NUOVA STAGIONE E’ SCATTATA LA…

Mediaset fa causa a Pierluigi Pardo, l'annuncio arriva dal Biscione con una nota stampa: "A seguito di grave inadempimento delle intese di collaborazione esclusiva raggiunte, Mediaset agirà in tutte le sedi competenti nei confronti di Pierluigi Pardo.

Nonostante gli impegni assunti, confermati dalla partecipazione di Pierluigi Pardo a una riunione operativa con la redazione sportiva Mediaset avvenuta il 2 luglio 2021, il conduttore è stato riportato giovedì 8 luglio anche come membro della squadra di telecronisti di un’altra società (Dazn, ndr). Ove tale inadempienza fosse confermata, Mediaset non solo risolverà le intese raggiunte ma agirà nei confronti di Pardo in tutte le sedi competenti."

Cosa è realmente accaduto tra Pardo e il Biscione? Stando alle nostre fonti l'ultimo mese avrebbe regalato parecchi colpi di scena. Dagospia ha scoperto che Mediaset per la nuova stagione aveva deciso di puntare per le gare di Champions League e Coppa Italia solo su Massimo Callegari, telecronista contrattualizzato in esclusiva. E Pardo? I vertici hanno le idee chiare: non rientra nei piani. Il telecronista viene colto di sorpresa, chiede ai vertici Mediaset di rientrare in squadra. La richiesta viene accolta, in virtù dei buoni rapporti precedenti, ma con una condizione chiara: le telecronache su Canale 5 devono essere in esclusiva e addio a Dazn.

La trattativa però si rivela tortuosa: la richiesta economica è quasi quadruplicata rispetto all'anno precedente. A Cologno fanno un salto dalla sedia, un secondo dopo rispondono con un netto e preciso "no grazie". Alcune fonti beninformate riferiscono che Pardo torna alla carica, esprime i suoi desideri di collaborazione a diversi dirigenti Mediaset, si scusa e accetta un compenso molto più basso di quello richiesto originariamente. La quadra sembra essere trovata: ok da Mediaset e inizio delle scritture contrattuali.

Così Piersilvio Berlusconi annuncia il 1° luglio ai giornalisti la presenza di Pardo in esclusiva nei palinsesti, l'ok era arrivato il giorno precedente da Giorgio Restelli, direttore delle Risorse Artistiche di Mediaset, che aveva confermato all'azienda che tutto era stabilito.

Il telecronista non fornisce commenti all'annuncio, niente smentite o conferme, il giorno dopo partecipa anche a una riunione strategica con i vertici di Sport Mediaset come telecronista in esclusiva per definire tutte le novità di palinsesto anche alla luce dell'acquisizione della Coppa Italia. Il colpo di scena arriva però l'8 luglio, è questa volta Dazn a parlare alla stampa: annuncia Pardo tra i telecronisti della nuova stagione. Pardo non smentisce e non commenta: Mediaset procede per vie legali. La partita è iniziata ed è infuocata.

