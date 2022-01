15 gen 2022 08:30

MEDIASET SI FA LA SUA “REPORT” – AI PIANI ALTI DI COLOGNO MONZESE STANNO PENSANDO DI REALIZZARE UN PROGRAMMA D’INCHIESTA MOLTO SIMILE A QUELLO CONDOTTO DA SIGFRIDO RANUCCI SU RAI3. L’IDEA È DI REALIZZARE UNA TRASMISSIONE CON LO STESSO STILE E LO STESSO LINGUAGGIO (MAGARI NON LO STESSO ORIENTAMENTO POLITICO). IN POLE POSITION PER LA CONDUZIONE C’È LA “IENA” ANTONINO MONTELEONE