Lo ha detto chiaro e tondo. Vuole portare il suo vecchio programma di Rai3 su Rete4 […] ieri Bianca Berlinguer, nella prima riunione operativa al centro Mediaset del Palatino, ha dettato il seguente dispaccio alle truppe (sei inviate, tutte donne): “Andatevi a vedere i servizi che facevamo a Cartabianca! Si ripartirà da lì”. Stop.

E’ stato il giorno dell’arrivo dei cosacchi nel regno romano della famiglia Berlusconi? “So di avere un cognome pesante, ma anche Pier Silvio mi riconosce di essere molto trasversale”, ha spiegato […] il grosso degli autori l’ha seguita in questa traversata nel deserto (a partire dai responsabili, Giuliano Giubilei e Dario Buzzolan).

Berlinguer II, bandiera rossa e alla riscossa. E così gli ospiti fissi del nuovo programma de sinistra saranno lo scrittore-opinionista-scultore Mauro Corona e il professore Alessandro Orsini, volto tv diventato celebre per le posizioni anti Nato (eufemismo) sulla guerra in Ucraina.

Entrambi saranno contrattualizzati da Mediaset (più di mille euro a puntata). Anche il vecchio parterre sarà riconfermato in blocco (l’unico veto pare che l’azienda l’abbia messo sul direttore del Fatto Marco Travaglio).

Mentre sul ritorno di Michele Santoro c’è ancora una cortina di dubbi: nulla di deciso dopo i contatti di un mese fa. Potrebbe partecipare a qualche puntata.

Ma come si chiamerà il nuovo programma che partirà martedì 5 settembre per durare circa tre ore e mezza? Il nome sarà svelato a ridosso del debutto, quattro giorni prima. Facile che ci sia in mezzo la parola Bianca (ma niente Carta perché i diritti rimangono in Rai né Zona, in quanto è quella di Giuseppe Brindisi).

politica se ne occuperà lei in prima persona, i servizi avranno invece tutti un taglio di cronaca e sociale: guerra, caro vita, diritti, femminicidi. L’obiettivo giornalistico a breve termine ha già un nome: Elly Schlein che da quando è segretaria del Pd non ha mai messo piede in uno studio Mediaset. Ce la farà Berlinguer a convincerla?

[…] Berlinguer durante la settimana si alternerà con “Quarta Repubblica” di Nicola Porro (al via lunedì 4 settembre). Il quale da gennaio dovrebbe cederle in una sorta di staffetta la striscia dalle 20.30 alle 21.20 di “Stasera Italia”, programma gioiellino di Rete4, molto seguito dal Palazzo e fino alla scorsa stagione condotto da Barbara Palombelli. […]

