24 gen 2020 11:28

MEGA-LOMANIA - TAYLOR RIESUMA TRAPPER TONY EFFE: NESSUN ANNUNCIO, MA NELLE STORIES DI LUI SI VEDONO LE SCARPE DI LEI, MENTRE SONO IN VOLO DIRETTI ALLE MALDIVE - L'INFLUENCER HA UNA PASSIONE PER IL MEMBRO DELLA ''DARK POLO GANG''. E PER MEMBRO SI INTENDE IL SUO GINGILLO

tony effe taylor mega alle maldive Taylor Mega è di nuovo fidanzata. L’influencer più sexy d’Italia è tornata insieme all’ex fidanzato Tony Effe, cantante della Dark Polo Gang. Ad annunciarlo è Carlo Mondonico dai microfoni di Spoiler, il suo programma in onda tutti i giorni su Radio LatteMiele. I due si sono ritrovati quasi dopo un anno dalla fine della loro relazione e all’insaputa di tutti, racconta Carlo Mondonico, sono partiti giovedì 23 gennaio per una vacanza d’amore alle Maldive. Una specie di Luna di miele da vivere lontano dai paparazzi e dai profili social, visto che Taylor non ha ancora postato nulla sul ritorno di fiamma con Tony. tony effe alle maldive Dopo la relazione con il cantante l’influencer aveva frequentato qualche milionario (vedi Hormoz Vasfi e Flavio Briatore) e anche qualche ragazza (vedi Erica Piemonte e Giorgia Caldarulo) ma evidentemente la passione vissuta con Tony ha avuto la meglio. Del resto non è un mistero che la loro intesa sessuale era molto forte. TAYLOR MEGA E IL SESSO CON TONY EFFE: 'LE DIMENSIONI CONTANO' Taylor si è espressa esplicitamente più volte sui suoi rapporti intimi con il cantante: "Tony Effe è ben messo, perché altrimenti non sarebbe stato con me tre mesi ragazzi ... Mi dispiace, non per la sua reputazione ma per la mia. Le dimensioni contano eccome." E ancora: "Lo facciamo anche cinque volte al giorno, quando lui è stanco faccio da sola. Lui da fuori sembra un duro, ma in realtà è dolcissimo. Vorrei sposarmi e fare un figlio, prima però devo far conoscere a tutto il mondo il marchio Taylor Mega". tony effe sull aereo con taylor mega tony effe taylor mega alle maldive tony effe taylor mega tony effe taylor mega tony effe taylor mega 3 taylor mega scarpe tony effe taylor mega. taylor mega il calendario di taylor mega da chiambretti tony effe taylor mega