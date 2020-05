Giovanni Terzi per “Libero quotidiano”

In questo mondo dove sempre di più il virtuale racconta - o cerca di raccontare - il reale, ci capita spesso di parlare di qualcuno come se fosse un amico di vecchia data, pur non conoscendolo personalmente. Sarebbe in realtà necessario immaginare che il mondo social rappresenti una piccola parte della vita di ognuno di noi, quella che vogliamo mostrare, e non sempre ciò che realmente siamo.

Taylor Mega è paradigma di questo mondo dove la parte social, per lei un vero e proprio lavoro, diventa lo strumento per farci credere di conoscere una persona.

Così non è. Ciò che noi rappresentiamo è solo una parte di ciò che siamo, probabilmente quella più esteriore e superficiale.

Taylor Mega molti appassionati di gossip la conoscono per essere stata una fidanzata di Flavio Briatore, in realtà molti di noi la ricordano per la sua partecipazione al reality l' Isola dei Famosi dove racconta che «è stata una bellissima esperienza che ho voluto far durare solo una settimana» oppure per essere spesso è presente come ospite in molti spettacoli televisivi come Live non è la D' Urso, Ciao Darwin e molti altri.

Ma Taylor Mega è anche una delle più conosciute "influencer" sui social e modella.

«Il Coronavirus avevo già avuto modo di conoscerlo a gennaio quando ero alle Maldive». Così attacca Taylor Mega parlando della pandemia che ha messo in ginocchio l' intero pianeta.

Perché dice questo?

«Oltre che ascoltando le notizie in televisione, quelle che venivano da Wuhan, avevo il polso del dramma perché gran parte del turismo maldiviano proviene dalla Cina. Per questo, nel rientrare in Italia mi sono munita di guanti e mascherina in quanto anche l' aeroporto di Malé era pieno di cinesi ed avevo una grande paura».

Taylor, quanto per lei ha contato e conta la bellezza?

«Io sono una persona pignola e devo essere perfetta in ogni situazione, sono una perfezionista. La bellezza è certamente uno strumento che inizialmente ti aiuta molto ma poi per andare avanti serve carattere, disciplina e temperamento».

Quanto l' ha aiutata la bellezza?

«Un po' certamente ma il resto è solo la testa. Anche la bellezza deve essere usata con intelligenza perché è un' arma; altrimenti il rischio è, come si suol dire, essere "un bello che non balla"».

Come è il suo mondo?

«Non solo il mio ma tutti i mondi sono fatti da lupi e c' è la necessità di stare sempre in guardia perché molti tentano di fregarti».

Nessuno l' ha mai aiutata?

«Poche persone sono disinteressate. Ti aiutano ma magari chiedano qualche cosa in cambio...».

Neanche una persona si è dimostrata disinteressata?

«Solo Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, è stata davvero stupenda e mi ha sempre sostenuto senza alcun interesse e solo per amicizia».

E invece qualche persona che ha cercato di metterle i bastoni tra le ruote?

«Qualche mio ex... ma preferisco non parlarne».

Una volta parlava di soldi con disinvoltura, oggi dopo questa pandemia qualcosa è cambiato?

«I soldi piacciono a tutti, io ambisco sempre a guadagnare tanto e non bisogna fare gli ipocriti. Chi non sarebbe felice di vincere al Superenalotto? Certo che se dovessi scegliere tra i soldi e la salute sceglierei sempre la seconda».

Chi sono delle personalità per lei di riferimento nel suo mondo?

«Due donne: una è Kim Kardashian, l' altra Monica Bellucci».

La Bellucci? C' è il cinema nei suoi progetti?

«Ci sto provando ma per scaramanzia non dico nulla».

Tra le influencer cosa pensa di Chiara Ferragni?

«La stimo tantissimo, è una ragazza super carina e alla mano. Un modello per come ha saputo fare impresa».

Come sta vivendo questo periodo di quarantena?

«Credo come tutti. Anche a me sono saltati molto progetti che si stavano concretizzando e dei lavori che già erano programmati sono stati cancellati. Questa situazione naturalmente mi provoca una preoccupazione che credo sia generalizzata. Il mio lavoro di libera professionista è sempre precario come quello di ognuno di noi».

Anche il mondo della socialità ne uscirà cambiato secondo lei?

«Già di mio sono una persona che non dà eccessiva confidenza agli altri. Non sono abituata ad abbracciare chiunque e quindi da quel punto di vista non mi cambia il mio modo di vivere.

Certo passerà del tempo per recuperare quella fiducia che presuppone l' abbraccio libero tra persone. Certo non si può vivere con la paura di morire ne' amare con la paura di essere lasciati ma il Coronavirus ha messo davvero paura di ammalarsi».

Che vita conduce di solito?

«Sono una salutista nel mangiare, vado sempre in palestra e unico vizio (ahimè) preso in quarantena è la sigaretta elettronica».

Il bere?

Si mette a ridere Taylor ricordando quella sera davanti alle telecamere in cui appariva un po' "su di giri"...

«A me bastano due shottini di vodka per farmi girare la testa. Quella sera ne bevvi due e di pessima marca e così sono stata male».

Mi ha detto che ha perso molte occasioni di lavoro?

«Purtroppo come tutti ciò è accaduto. Però sono fortunata perché esiste Instagram e questo mi permette ancora di fare qualcosa anche in quarantena».

Come ha iniziato a usare Instagram?

«Era il 2015 e ho iniziato perché sono un po' per narcisismo ed ispirandomi ad alcune ragazze russe che esibivano la loro bellezza. Inizialmente postavo molte foto e crescevo in modo esponenziale poi ho capito che per mantenere il consenso "social" era più utile postare meno».

Oggi quanti "seguaci" ha?

«Sono due milioni e mezzo su Instagram e da poco tempo sono anche "sbarcata" su tik tok dove ne ho circa quattrocentomila».

Si dice che qualche "influencer" compri i "seguaci"...

«È vero ma poi si vede subito anche perché adesso Instagram li toglie».

E i commenti, molti sono violenti ed espliciti ...

«Si dice "Haters make me famous". Io gioco su Instagram ed i commenti fanno parte del gioco; non li cancello mai a meno che non siano scurrili in modo eccessivo. I commenti fanno parte del gioco e a volte sono io stessa che li provoco»

Ha mai avuto a che fare con uno stalker?

«Devo dire sinceramente no».

E con uomini violenti ?

«Preferirei non rispondere».

Taylor non avrebbe una gran voglia di parlare di quella che è stata una pagina dolorosa della sua vita, ma alla fine decide di raccontarla soltanto per rafforzare il suo impegno in nome della battaglia contro la violenza di genere.

«Uomini violenti ci sono, parliamo di violenza fisica e psicologica e credo che ogni donna, purtroppo, l' abbia vissuta. A me è capitato avere uomini manipolatori ma la storia di violenza brutta l' ho vissuta da ragazzina quando a quindici anni ero fidanzata con un ragazzo di diciotto. È stato terribile. In quel periodo mi sono persa completamente».

Perché?

«Perché si instaura un rapporto malato tra vittima e carnefice che è difficile da dissolvere. Io avevo iniziato a farmi di eroina e di droga lui era violento ma alla fine sono riuscita a rompere quel sistema perverso».

Per questo il calendario per sensibilizzare la violenza di genere ?

«Assolutamente è un tema a cui sono molto legata. Il mio incontro con Pinky (la donna sfregiata dall' acido dal marito) è stato pazzesco così quando mi chiesero di fare il lavoro del calendario deciso che sarebbe stata l' occasione per devolvere il mio guadagno a quella giusta causa».

Cosa le rimase impresso dell' incontro con Pinky?

«Tutto! Però ricordo che Pinky mi disse, dopo essersi svegliata dal coma, che quella persona che le aveva fatto tanto male (fisico e psicologico) in alcuni momenti ancora le mancava, poi per fortuna ha superato il tutto e ora vive una vita splendida con le sue due piccole creature ed è una donna forte che si batte a sua volta contro la violenza di genere! Un' eroina!».

Fu così anche per lei?

«Era un rapporto malato e con questo ho detto tutto».

Cosa le ha insegnato ?

«Molto. Come prima cosa essere diffidente dagli uomini gelosi e possessivi, quello che non ti fanno vivere la tua vita, quelli che la vogliono stravolgere».

Come ne è uscita?

«Da sola ma anche grazie alla mia famiglia che sempre mi è stata accanto in ogni momento della mia vita».

Che tipo di famiglia ha?

«Mia madre e mio padre sono insieme da trentasei anni; la nostra origine è friulana, di Palmanova, e loro hanno una azienda agricola dove allevano tacchini. Sono persone meravigliose e semplici che non sono molto propensi al mio mondo».

E le sue sorelle?

«Ho due sorelle ma Giada è la mia metà! L' altra metà di me. Ci completiamo così tanto da non sentire il bisogno di altri "migliori amici". Il nostro è un rapporto straordinario».

Come sarà il suo futuro ?

«Per ora ho scelto di allontanarmi dalla televisione per riflettere su tante cose».

E la sua quarantena con il suo fidanzato Tony Effe ?

«Posso solo dire che assieme abbiamo passato una buona quarantena».