MEGLIO UNA PAGNOTTA OGGI CHE L’OBLIO DOMANI – COSA C’È DIETRO ALLA CLAMOROSA MARCIA INDIETRO DI AMADEUS SU SANREMO? GLI UOMINI DI SALINI HANNO FATTO CAPIRE AL SUO AGENTE “BRUCIO” PRESTA CHE I DUE MINISTRI CHE HA PERCULATO SU TWITTER SI ERANO MESSI DI PUNTA - NON SOLO AVREBBERO FATTO SANREMO IN UN ALTRO LUOGO E SENZA PUBBLICO, MA AVREBBERO FATTO A MENO DI “AMA”. VALE LA PENA RINUNCIARE A QUASI UN MILIONE DI EURO DI CACHET PER UN CAPRICCIO DA DIVA?

Governo caduto, ristori non approvati, recovery in alto mare, mancanza di vaccini, economia a pezzi e vedo ministri importanti, giornalisti importanti, parlare solo di Sanremo e figuranti. Ora capisco perché un grande Paese come il Ns é a rotoli. #Inadeguati — ellepi_one (@PrestaLucio) January 28, 2021

amadeus presta

1 – DAGOREPORT

Cosa c’è dietro alla clamorosa marcia indietro di Amadeus, che prima aveva frignato per l’assenza di pubblico a Sanremo e ora “si rimette nelle mani del Cts” e invece del passo indietro vuole fare “un passo avanti”?

Semplice. Gli uomini di Salini hanno fatto capire al suo agente “Brucio” Presta che i due ministri che aveva perculato su Twitter (definendoli ‘inadeguati’) si erano messi di punta.

Non solo avrebbero fatto Sanremo in un altro luogo e senza pubblico, ma addirittura avrebbero fatto a meno di Amadeus per fare spazio a un altro conduttore più “aziendalista”, un Carlo Conti qualunque che Sanremo l’ha fatto e pure con successo.

LUCIO PRESTA CONTRO FRANCESCHINI E SPERANZA

Vale la pena rinunciare a un ricco cachet per un capriccio da diva?

Presta ha capito che la Rai aveva scoperto il suo bluff, la minaccia da parte di Amadeus di ritirarsi da direttore artistico e di non fare Sanremo rischiava di diventare un boomerang.

Sabato pomeriggio il comunicato dell’Ansa e il clamoroso dietrofront del conduttore: della serie avete vinto voi, facciamo Sanremo, anche senza pubblico. Meglio una pagnotta oggi che l’oblio domani…

2 –ORIETTA BERTI: NON SI FERMA UN FESTIVAL

Marinella Venegoni per “La Stampa”

carlo conti con la mascherina 1

Amadeus aveva detto che senza pubblico non avrebbe guidato il Festival, ma ieri è tornato in campo per la registrazione del nuovo spot della Tim, sponsor unico del festival, e si dice pronto a proseguire: lui, ultimo baluardo del filone nazionalpopolare della tv, non può certo tradire le famiglie a casa che finalmente a inizio marzo avranno un programma di cui parlare.

dario franceschini con la mascherina 2

L'industria si è messa saggiamente al riparo preparando un protocollo ragionevole da integrare con le disposizioni del Comitato Tecnico Scientifico, più atteso della canzone vincitrice. Tutti dicono la loro, e i cantanti in gara? Zittissimi. Ho consumato l'agenda nei giorni scorsi: un silenzio tombale. Chissà cosa c'è da compromettersi. Si finisce sempre per invidiare gli americani che si espongono, da cittadini liberi: si pensa a Lady Gaga che canta davanti a Biden, ai comizi di Springsteen.

amadeus fiorello

Qui tira una brutta aria, i mesi di streaming e di silenzio hanno fatto del male. Ma poi una voce rompe il silenzio ed è la decana, Orietta Berti, 77 anni orgogliosamente portati, Covid preso e brillantemente superato, a raccontare le preoccupazioni che uno non penserebbe.

Cara Orietta, ci dica una volta per tutte quanto è importante per un interprete avere o no il pubblico davanti, al Festivalone.

«E' essenziale, ti dà l'emozione che tu devi esprimere. Ma poi, se il pubblico non è lì, devi pensare che ti guarda in tv. Il mio parere è che, pubblico o non pubblico, noi andiamo lì per cantare, è un'occasione importante e ci dobbiamo adattare».

C'è una scuola di pensiero, detestata dai vertici Rai, che dice che bisognerebbe rinviare

ORIETTA BERTI

«Ma come si fa, sei legato a tanti vincoli. Sanremo è come una catena di montaggio, un lavoro di fabbrica. Ci sono l'editore della canzone, gli autori che te l'hanno scritta; il maestro che ha già fatto due arrangiamenti: per la canzone che hai inciso e in base all'orchestra di Sanremo.

Un'orchestra magnifica, e quegli strumenti devi farli suonare tutti, e paghi due volte. Il disco: c'è chi ha fatto missaggi e il transfer, i grafici che hanno lavorato alla copertina e fanno le didascalie, poi i distributori. Pensi a me che ho un cofanetto di 6 cd per 55 anni di carriera, e 22 inediti. Intanto le prove sono cominciate il 29 a Roma, l'Orchestra ha già studiato tutto: io ci vado il 2. Poi c'è anche un'altra cosa, non meno cruciale».

LUCIO PRESTA SU SANREMO

Cos' è l'altro aspetto cruciale?

«I vestiti che indossi. A quelli si lavora molto prima. Ci vuole un entourage. Di solito c'è una ditta di alta moda che ti offre collaborazione, prepara i modelli di carta che tu proverai prima che li trasformi in abiti.

amadeus riunione by lucio presta

Ma quest' anno, secondo le disposizioni già date perché il lavoro della Rai va avanti, per via della pandemia devi arrivare all'Ariston in auto già vestita e truccata, pronta per andare in scena: ci è stato detto di trovare stoffe che non si stropiccino, e quelle che avevo scelto io si stropicciano tutte. Ci vuole seta pesante, i miei si stanno attivando. Tenga conto che ogni atelier è legato alle proprie linee di stagione per i tessuti. Io debbo rifare tutto».

ORIETTA BERTI VERSIONE HOT

Ci dica qualche colore che ha scelto, tanto per stare un po' allegre

«Un Cipria, fucsia-ciliegia, rosso intenso fuoco, poi un rosa antico o lilla, e un blu notte luminoso. A me piace il blu Cina, una volta c'erano delle pentole così ha presente? E' lo stesso colore del fondo della bandiera europea».

Avrà pure girato un video, per la canzone che porta in gara. «Ci ho lavorato fino a notte l'altra sera. C'è una coppia di ballerini in rosso che danzano: lei, bellissima, è piena di tatuaggi, mi chiedo queste ragazze quando diventeranno vecchie e si vedranno i tatuaggi cadenti che cosa penseranno». Insomma come finirà?

LUCIO PRESTA AMADEUS A SANREMO

«Credo a un compromesso, Amadeus lavora da un anno a questo Festival, pensi solo valutare le vallette, le conduttrici, gli ospiti».

E il ministro Franceschini, arrivato buon ultimo a bloccare i figuranti, per tenere tranquillo il mondo del teatro e della lirica?

«Tutti hanno il loro modo di vedere le cose. Ci dobbiamo adattare a quello che succede. Pubblico o non pubblico non cambia niente. Poche volte io ho cantato senza, ormai c'è pubblico, in tv. Tre mesi fa ho cantato da Costanzo e c'era il pubblico con le pareti trasparenti. Se vogliono, hanno le soluzioni: manca un mese».

amadeus con lucio e nicolo presta

AMADEUS E FIORELLO CON LA PARRUCCA LA FACCIA DI AMADEUS DOPO LO SCAZZO TRA MORGAN E BUGO orietta berti amadeus l'anno che verra' amadeus fiorello ferro amadeus fiorello amadeus l'anno che verra' AMADEUS CON LA PARRUCCA amadeus fiorello amadeus orietta berti io tu e le rose orietta berti fabio fazio orietta berti luciana littizzetto orietta berti orietta berti come elton john sanremo2016 ORIETTA BERTI 9 orietta berti ORIETTA BERTI ORIETTA BERTI NUDO orietta berti hot Orietta Berti Orietta Berti ORIETTA BERTI ORIETTA BERTI ORIETTA BERTI pino strabioli presenta orietta berti al pubblico del gay village orietta berti