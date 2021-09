https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/forse-italia-non-partira-rsquo-tempo-campagna-vaccinale-almeno-ci-255539.htm

Ivan Damiano Rota per Dagospia

Gigi D’Alessio sta da tempo con la giovane Denise Esposito. I due aspettano anche un bambino. Una scelta che avrebbe spinto Il cantante a lasciare la capitale andare a vivere a Napoli e stare vicino alla fidanzata in dolce attesa. Una decisione che la sua ex Anna Tatangelo , ora legata a Livio Cori,avrebbe preso molto male, preoccupata dal fatto che il ritorno a Napoli possa far allontanare Gigi dal figlio Andrea che vive a Roma con lei.

Atmosfera claustrale a Pomeriggio Cinque: nessun “col cuore”, abito sobrio e compostezza per Barbara D’Urso che peró é stata artefice di una gaffe epocale: l’obbligo vaccinale è diventato obbligo vaginale. In video si è subito ripresa: “Scusate, succede, è successo anche ad alcuni giornalisti“, su Twitter ha commentato in modo confuso e divertente.

Giulio Berruti e Maria Elena Boschi più felici e innamorati che mai. Procede alla grande la storia d’amore tra la coppia paparazzata all’ isola di Ponza tra tenerezze e baci. Dopo aver vissuto il loro amore nella massima riservatezza, i due ora vivono la loro relazione alla luce del sole. Ci devono aver preso gusto a essere una coppia da rotocalco...

Federica Sciarelli conduce Chi l’ha Vistoormai da vent’anni. Di un suo possibile abbandono si parla già da tantissimo tempo e, a pochi giorni dall’inizio del programma, si torna a parlare di un cambio di conduzione. La Sciarelli risponde in modo sibillino lasciando intendere che il suo lavoro é fatto anche di cambiamenti...

Tommaso Eletti é famoso solo per aver fatto le corna alla sua ex Valentina Nulli Augusti a Temptation Island. Il giovane spocchioso pare abbia giá detto una cosa sbagliata ancora prima di varcare la porta del GF Vip. Secondo Amedeo Venza e Fabiano Minacci, Tommaso Eletti alla domanda ‘ Cosa ne pensi di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli?‘, avrebbe risposto: “Ma io non so nemmeno chi siano“. Un vero gentleman. Ecco cosa ha risposto su Instagram la moglie di Paolo Bonolis:”

Lui è famosissimo. Questo è molto famoso. Si chiama Tommaso, c’avrà 16 anni. Lui ha fatto Temptation Island. Lui è il vip con Katia Ricciarelli, è famosissimo. Tra l’altro ha dato un esempio edificantissimo. Sapete che lui stava con una che ha gli anni della madre, era geloso, quindi ha una storia bella e importante.Tante virtù questo ragazzo. Vorrei conoscere la madre di questo ragazzo, perché sicuramente avrà tanto da dire”. Mitica!

Sono orgoglioso di lui", dice Luca Guadagnino di Timothée Chalamet. In effetti, dopo Chiamami col tuo nome, la carriera del giovane attore americano non si è più fermata. Timmy, come lo chiama il regista italiano, è ormai un'icona. Chalamet , a Venezia per presentare Dune pare far coppia con la collega Zendaya.

Una grande mostra:Passo a due. Roberto Bolle | Giovanni Gastel, allestita dal 3 settembre al 7 novembre 2021 alle Gallerie d’Italia – Piazza Scala di Milano e realizzata nell’ambito di OnDance – Accendiamo la danza, iniziativa ideata e organizzata da Artedanza Srl, di cui Intesa Sanpaolo è Main Partner.L’esposizione, allestita nel chiostro ottagonale del museo, presenta alcuni ritratti fotografici di Roberto Bolle scattati nel corso degli anni da Giovanni Gastel: trenta scatti che raccontano momenti della carriera dell’étoile attraverso l’obiettivo di un grande fotografo.

L’ assenza di Barbara De Santi da Uomini e Donne sembrerebbe avere a che fare con Pamela Perricciolo, nota al pubblico come mandante ideatrice del personaggio di Mark Caltagirone e la finta relazione con Pamela Prati. La Perricciolo, anche detta Donna Pamela è sempre stata una delle amiche della De Santi. Le due hanno nuovi progetti che portano l’ex dama lontano dall’idea di tornare nel dating show. La dama , che continua a scrivere libri dopo il successo di Fare l’Amore come una Escort,sembra essere diventata capo di una delle tante sedi di Donna Pamela...

Il ritorno di Moran. Attrice e producer, Moran Atias è tornata in Italia, dove è nata la sua carriera.In Israele è ritenuta un simbolo e porta nel mondo i valori, la bellezza della sua terra d’origine e il suo impegno sociale.A Venezia l’attrice e producer ha scelto gioielli Cartier e abiti Dolce e Gabbana, femminili, allegri, colmi di fiori, musica, arte.

Hollywood and Venice ha inaugurato la 78ma Mostra del Cinema di Venezia con il primo dei suoi eventi presenti nel suo ricchissimo calendario.

Grazie a partner d’eccezione quali Moët & Chandon, Driade, Organics by Red Bull e Fontana Arte, l’iconica atmosfera del Cipriani – A Belmond Hotel di Venezia ha ospitato il gala dinner per il film di Paul Schrader, “The Card Counter”, la pellicola accolta dopo la proiezione in sala da una standing ovation. Il regista accompagnato dagli attori Oscar Isaac – presente alla Mostra con tre film, tra cui l’attesissimo “Dune” di Denis Villeneuve, e Tiffany Haddish hanno reso la serata davvero indimenticabile.

Il nastrino rosa che avvolge l’iconica campanella in argento Chantecler dà vita a “La Campanella Rosa”, il cui tintinnio, questa sera, risuonerà sui Faraglioni illuminati di rosa, per diffondere da Capri al resto d’Italia un messaggio di amore, speranza, fortuna e serenità.Un appello sociale, rivolto alle donne, invitandole a prendersi cura di sé, da Chantecler, azienda cui sta a cuore la cura del benessere e della salute e la bellezza di tutte le donne e di chi le ama.“Chantecler ed Europa Donna Italia uniti per richiamare l’attenzione alla partecipazione attiva del mantenimento della propria salute attraverso la prevenzione.

