MELISSA, UN ALTRO GIRO DI “BOA”! LA SATTA ULTRASEXY TRA LE ROSE ROSSE DI BOATENG - SOLTANTO POCHI MESI FA LA SHOWGIRL AVEVA DICHIARATO CHE IL MATRIMONIO CON IL CALCIATORE ERA GIUNTO AL CAPOLINEA. MA LE ULTIME STORIE INSTAGRAM PUBBLICATE DALL'EX VELINA NON LASCIANO SPAZIO A DUBBI: E’ TORNATO L’AMORE

Chiara Dalla Tomassina per www.iodonna.it

«Certi amori non finiscono, fanno giri immensi poi ritornano»: si potrebbe prendere in prestito un celebre verso della canzone Amici Mai di Antonello Venditti per raccontare la parabola amorosa di Melissa Satta, 33 anni, e Kevin-Prince Boateng, 32. Si diceva che a gennaio i due, già genitori di Maddox Prince, nato nell’aprile 2014, avessero portato le carte in Tribunale per avviare le procedure di separazione, dopo aver passato le vacanze di Natale separatamente.

Eppure, qualcosa deve aver fatto cambiare loro idea: da qualche giorno, infatti, i due, sposati dal giugno del 2016, hanno mostrato sui social alcuni segnali di riavvicinamento, culminati da una conferma ufficiale pubblicata proprio su Instagram: l’ex Velina sarda ha postato alcune foto (inserendole poi nelle sue Stories, come ha fatto anche l’attaccante del Sassuolo) di un enorme mazzo di rose rosse, taggando il calciatore.

Con addosso un bikini minimal in tessuto metallico e i capelli acconciati in due lunghe boxer braids, la Satta nella prima foto pubblicata annusa sensuale il regalo del marito, mentre nella seconda sembra quasi abbracciarlo, ad occhi chiusi. Anche Boateng ha pubblicato la stessa immagine della moglie in una delle sue Stories, aggiungendo una sigla, “I.M.Y.E.W.I.A.W.Y.”, sicuramente un messaggio personale per l’amata.

La coppia, che sta insieme dal 2011, aveva vissuto un periodo di allontanamento dall’inverno scorso: lei durante le vacanze di Natale e Capodanno era stata paparazzata con mamma, figlio e amiche a Dubai, senza fede al dito e dopo aver tolto il cognome del marito dal suo profilo Instagram; lui era stato pizzicato invece in compagnia di Shirin David, una sensuale pop star e youtuber molto popolare in Germania.

Melissa, intervistata da Chi nel maggio scorso, aveva dichiarato che «con Boateng è finita. Non è mai bello quando una storia d’amore finisce, ma posso dire che oggi siamo in serenità», aggiungendo di non aver voglia «di innamorarmi di nuovo: è già un bel passo avanti aver sistemato le cose con lui. Insieme abbiamo messo al mondo il gol più bello: nostro figlio».

Poi, all’inizio dell’estate, cambio di rotta: lei ha scritto in inglese “Date night with this one”, ovvero “Appuntamento con questo qui“, pubblicando una foto insieme all’ex, mentre il calciatore ha postato una foto di moglie e figlio scrivendo “My little monkies”, ovvero “Le mie scimmiette”.

Ora che sono tornati insieme, chissà se realizzeranno l’altro grande sogno della showgirl: nell’ottobre scorso Melissa, aveva infatti rivelato di volere un secondo figlio. E adesso che sono di nuovo famiglia, quale momento migliore per allargarla ancora un po’?

