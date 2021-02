melissa satta 1

MELISSA SATTA RICOMINCIA DA NAPOLI

È finita ufficialmente da qualche settimana, com'è noto, la storia d'amore tra Melissa Satta e il calciatore Kevin Prince Boateng. Nei giorni scorsi l'ex velina ha raggiunto Napoli, dove ha trascorso alcuni giorni in compagnia di una sua carissima partenopea. Sotto al Vesuvio gira voce che la bella showgirl abbia un corteggiare misterioso appartenente al mondo calcistico. Cederà alle sue lusinghe? Ah saperlo.

IL MISTERO DEI RICCHI E POVERI MASCHERATI

A sorpresa a Il Cantante Mascherato ha preso parte un gruppo storico: I Ricchi e Poveri, freschi di reunion a completo dopo Sanremo 2020. Una partecipazione lampo giustificata da problemi tecnici, sotto la maschera del Baby Alieno faticavano a respirare decidendo dunque per l'abbandono. Gira voce che la partecipazione allo show della Carlucci fosse già prevista per una sola puntata, un modo per lanciare lo show del venerdì prima del loro sbarco nel sabato sera di Rai1 in uno speciale evento condotto da Carlo Conti? Pacchetto o malelingue? Ah saperlo.

GIGI DONNARUMMA A COURMAYEUR?

A Milano si sussurra di una presenza del portiere del Milan Gigi Donnarumma all'Hotel Au Coeur Des Neiges di Courmayeur. Una toccata e fuga ma la domanda resta: tutto nel rispetto delle direttive anti-Covid e delle restrizioni previste dal Dpcm o poteva esplodere un nuovo caso Ronaldo? Ah saperlo.

L'ASCESA DI BARBARA FORIA IN RAI

L'attrice comica Barbara Foria, storico volto di Colorado, sta vivendo un momento molto fortunato. La sua imitazione di Serena Bortone a Quelli che il calcio ha riscosso grande successo, non a caso ha ricevuto i complimenti della conduttrice di Oggi è un altro giorno. Sarebbero in arrivo nuovi personaggi e soprattutto nuovi progetti televisivi in Rai ancora top secret. Di cosa si tratta? Ah saperlo.

INDOVINELLI

In un noto programma di Canale 5 hanno deciso di arruolare un nome molto discusso, un modo per garantirsi un lancio e pubblico maschile. C'è però chi tiene l'effetto boomerang. Di chi stiamo parlando?

Il noto rapper pur essendo fidanzatissimo è stato avvistato nelle scorse notti a Milano in un hotel periferico con due bellissime modelle. I tre hanno trascorso parecchio tempo insieme. Chi è?

Il noto cantautore si finge amico di una conduttrice prestata all'opinionismo televisivo, in realtà i due non hanno affatto buoni rapporti. Chi sono?

DANDOLATE

Porte aperte a Mediaset per Elisa Isoardi

Elisa Isoardi dopo la partecipazione allo show di Raiuno Ballando con le stelle è inaspettatamente apparsa nei due programmi di punta della rete ammiraglia del Biscione :Striscia La Notizia e Verissimo. Nei corridoi di Cologno si sussurra che per la bella Elisa si stia studiando un programma ad hoc per la sveglia del fine settimana. Solo voci di corridoio? Ah saperlo! Anche l' Isola nel pacchetto?

Effetto Shock a Sanremo per Achille Lauro

Achille Lauro a Sanremo è pronto a sbarcare con look stravaganti. L’artista camaleontico si è affidato alla Maison Gucci e all’enfant prodige della moda italiana Fausto Puglisi. Tra drag queen e vestiti d’avanguardia farà sicuramente scalpore...

Niente Isola per Jill Cooper

La persona trainer Jil Cooper non sbarcherà all’Isola dei Famosi al contrario di quanto circolato nelle ultime settimane. La ragione? Questioni economiche. Le sue attività professionali (televisive e non) le garantirebbero guadagni ben più alti del cachet che le è stato offerto.

Claudio Lippi puntata a Raidue

Dopo la sua partecipazione alla Prova del cuoco Claudio Lippi sta valutando nuove opportunità professionali. Gira voce che punti a Raidue e a un programma fatto su misura per lui. Ci riuscirà? Ah saperlo!

Carlo Cracco e Pierfrancesco Favino, la strana coppia

Cosa ci facevano qualche giorno fa a Trapani il grande chef Carlo Cracco e l’attore Pierfrancesco Favino? Si mormora che stiano lavorando a un importante progetto per la piattaforma Amazon. Di cosa si tratta? Ah saperlo!

Indovinelli

Chi è quel famoso comico prestato alla conduzione che ha furentemente litigato con la giunonica showgirl?

Chi è quella showgirl che è entrata in competizione con la più nota sorella che vive un particolare momento di grazia aspirando ad allargare la famiglia?

Chi è quello sposatissimo e noto imprenditore del food che è stato avvisato in un hotel milanese in atteggiamenti intimi con due famose signorine della Napoli bene? Ah saperlo!

