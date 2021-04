MELLO MA NON MOLLA - ALLA FINE DAYANE MELLO E MARIO BALOTELLI SONO TORNATI DI NUOVO INSIEME, BECCATI ADDIRITTURA A CASA DI ADRIANO GALLIANI, PER DARGLI IL BENTORNATO DOPO IL COVID - IL DIRETTORE DI "NOVELLA 2000", ALESSI: "QUEL DOPPIO SENSO VOLGARE DI MARIO AL GFVIP L'HANNO CONDANNATO TUTTI, TRANNE LEI... DAYANE HA IL CARATTERE PIÙ FUMANTINO TRA I DUE, È UNA SELVAGGIA..."

BALOTELLI DAYANE MELLO

Conferme clamorose sul ritorno di fiamma tra Dayane Mello e Mario Balotelli, avvistati addirittura a casa di... Adriano Galliani. Se non è l'ufficializzazione della loro storia, poco ci manca.

A mettere insieme i pezzi della storia è Roberto Alessi, uno dei re del gossip nazionale e non solo. Intervistato da Adriana Volpe a Ogni mattina su Tv8, il direttore di Novella 2000 ha esordito ricordando un precedente che ha scandalizzato tanti ma che visto in quest'ottica è illuminante.

LE SCUSE DI MARIO BALOTELLI DOPO LA BATTUTACCIA A DAYANE MELLO

Quando era al Grande Fratello Vip, la modella brasiliana ebbe un incontro ravvicinato con il suo ex Balotelli, che nel giardino di Cinecittà scherzò con una battuta di dubbio gusto: "Lei mi dice sempre vieni vieni, poi mi fai male mi fai male".

Un doppio senso volgare sul loro tira-e-molla che scatenò le proteste di commentatori e telespettatori. "Tutti lo hanno condannato tranne lei, Dayane Mello, perché ora si vedono", nota sibillino Alessi.

rosalinda cannavo' e dayane mello 5

Diversi mesi dopo, evidentemente, i tempi sono maturi per il riavvicinamento totale. "Lei e Mario si parlano. Ci sono uomini che credono parecchio nell’amicizia fra uomo e donna, Balotelli no…".

Dunque non si tratterebbe di una semplice amicizia, tanto che non avrebbe nemmeno i vincoli di rapporti cordiali con la ex, come quelli che coltiva con Roberta Fico per amore della loro figlia Pia.

Dayane, prosegue Alessi, nei giorni scorsi sarebbe andata a prenderlo a Monzello, dove il 30enne si stava allenando (da inizio stagione gioca nel Monza di Berlusconi e Galliani, in Serie B).

Quindi, muniti di una cassa di vino, "li hanno visti in Brera a Milano, a casa di Galliani, tornato fortunatamente dall’ospedale dopo aver avuto il Covid (si è ripreso benissimo)".

ADRIANO GALLIANI

All'ex ad del Milan Dayane e Mario avrebbero portato in regalo una cassa di vino, come bentornato. "Due indizi fanno una prova, per cui è fatta, io sono felice, spero che lui si comporti bene e che lei se lo regga", è l'augurio di Alessi, secondo cui in realtà dei due chi ha il carattere più fumantino è proprio la Mello, "una selvaggia". "A me piace molto Dayane anche Balotelli, che tra l’altro è un ottimo padre, la Fico dice che ha un rapporto splendido con sua figlia Pia", chiosa il direttore di Novella 2000.

