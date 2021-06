MELONI, CI VUOLE UN FISICO BESTIALE – "CHI" BECCA LA "DUCETTA" A ROMA MENTRE SI INFLIGGE FLESSIONI, PIEGAMENTI E AFFONDI NELLA PALESTRA ALL’APERTO A POCHI CHILOMETRI DA CASA SUA A MOSTACCIANO – “QUESTO ALLENAMENTO MI HA CAMBIATO LA VITA”- QUALCHE MESE FA LA MELONI SI PRESENTO? CON LE STAMPELLE AL QUIRINALE PER LE CONSULTAZIONI DOPO ESSERSI PROCURATA UNO STRAPPO AL POLPACCIO FACENDO SPORT - “FORSE SONO TROPPO VECCHIA”

Giulia Cerasoli per “Chi”

giorgia meloni

Se davvero e una delle politiche piu amate dagli italiani la donna di potere che si e guadagnata la fiducia di un numero sempre crescente di persone, al punto da minacciare le roccaforti dei grandi partiti tradizionali di ogni schiera- mento, un motivo ci sara...

Per essere Giorgia Meloni, infatti, non solo ci vogliono una grande determinazione e un carattere di ferro, ma anche un “fisico bestiale”, per citare il titolo di una famosa canzone di Luca Carboni.

Ecco perche la 44enne leader di Fratelli d’Italia, mamma di Ginevra e capo dell’opposizione al governo di Mario Draghi, quando si allena lo fa da vera atleta, come possiamo vedere in queste immagini esclusive, scattate a Mostacciano (a pochi chilometri da casa sua), nella palestra a cielo aperto dove si reca da circa un anno per fare attivita fisica sotto gli occhi vigili degli insegnanti.

giorgia meloni

«Questo allenamento mi ha cambiato la vita», ci ha confidato la Meloni nell’ultima intervista, in occasione dell’uscita del suo libro autobiografico, Io sono Giorgia (Rizzoli), dove ha raccontato di aver risolto i propri problemi con la bilancia grazie a un esercizio costante e puntuale, di cui adesso non vuole piu fare a meno.

giorgia meloni

Osservando questi scatti del weekend, ci rendiamo conto che, in effetti, la determina- zione della Meloni si applica anche allo sport. Non solo si allena tenendo in mano con grande disinvoltura un disco del peso di dieci chili, pur essendo una donna minuta, ma si sottopone a piegamenti ed affondi con grande professionalita e concentrazione.

giorgia meloni

Per una persona come lei, sempre impegnata in un lavoro pubblico che comporta grande tensione e responsabilita anche mediatica, non deve essere facile imporsi di andare in palestra due o tre volte a settimana, invece di scegliere di rilassarsi e riposare. Ma Giorgia e una vera tosta, quindi eccola mettersi alla prova anche sul fronte sportivo, dopo aver bruciato le tappe nella vita professionale: vicepresidente della Camera, poi giovane ministro e ora prima donna italiana a capo di un partito che, in poco tempo, e arrivato a sfiorare il 20%.

giorgia meloni

Se qualcuno puo averla sottovalutata in passato, ora si sta ricredendo. La Meloni non si ferma davanti a nulla. Anche sul fronte privato, dove ha trovato l’amore e, con lui, ha avuto una bambina. Sia a destra sia a sinistra la rispettano. Anche chi non la pensa come lei, riconosce la sua abilita politica e la forza d’animo.

Qualche mese fa la leader di Fdi si presento con le stampelle al Quirinale, per le consultazioni in vista del nuovo Governo, ammettendo di essersi procurata uno strappo al polpaccio facendo sport e aggiungendo: «Ma forse sono troppo vecchia». Scherzava, ovviamente, zoppicando in mezzo a colleghi politici tutti piu attempati di lei.

salvini meloni GIORGIA MELONI - IO SONO GIORGIA GIORGIA MELONI E MATTEO SALVINI