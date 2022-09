12 set 2022 20:02

TRA MELONI E LETTA PER UNO SCAZZO DOBBIAMO ASPETTARE L’INTERVENTO DI SALVINI! IL "CAPITONE", VERO RIVALE DI DONNA GIORGIA, CRITICA PUBBLICAMENTE LA SUA ALLEATA: “LA PREOCCUPAZIONE DEGLI ITALIANI IN QUESTO MOMENTO SONO LE BOLLETTE. SI DEVONO METTERE SUL TAVOLO 30 MILIARDI DI EURO PER AIUTARE GLI ITALIANI A PAGARE LE BOLLETTE. NON CAPISCO PERCHÉ SU QUESTO MELONI TENTENNI. SERVONO I SOLDI OGGI, SUBITO. COME SI FA A NON CAPIRE?” – LA DUCETTA CONSIDERA LO SCOSTAMENTO COME “ULTIMA RATIO”