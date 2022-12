27 dic 2022 13:17

LA MELONI SI È MAGNATA “LA BESTIA” DI SALVINI – SONO FINITI I TEMPI IN CUI IL CAPITONE FACEVA IL PIENO DI MI PIACE E COMMENTI SUI SOCIAL, ORA SUL WEB SPOPOLA LA DUCETTA CHE È CAMPIONESSA DI “ENGAGEMENT” (TRADOTTO SIGNIFICA CHE È MOLTO BRAVA AD ATTRARRE L’ATTENZIONE DEI PROPRI SEGUACI) – SU TWITTER VA FORTE CROSETTO, MA LE PERSONE SONO ATTRATTE ANCHE DAI VIDEO ULTRASH DELLA PITONESSA SANTANCHÈ, CHE VIENE ANCORA PERCULATA PER IL SUO CENTROTAVOLA NATALIZIO DELLO SCORSO ANNO – SUI SOCIAL, COME NELLE URNE, DEL PD NON C’È TRACCIA…