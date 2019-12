DANIKA MORI VIDEO

Danika Mori è la pornostar più cliccata su Pornhub. A dirlo è il sito stesso che ha reso noti i dati del 2019 ora che l’anno è quasi volto al termine. Ma chi è Danika, la pornostar italiana che ha conquistato il mondo del web?

Danika e Stefano Mori: gli italiani che hanno conquistato il mondo del porno

In tre anni ha totalizzato circa 700milioni di visualizzazioni sul sito Pornhub e, insieme a Stefano Mori, in arte Steve Mori, suo fidanzato, hanno conquistato il web. Quando nel 2016 hanno aperto il loro profilo su Pornhub in due settimane hanno sbancato. Sono due ragazzi di 29 e 30 anni e Danika, il cui nome vero è Federica, è riuscita ad essere considerata la pornostar più cliccata del web nel mondo, non solo in Italia. Pornhub così ha ingaggiato la coppia nel Model Program, ossia il progetto che permette ai pornostar più amati di avere un blog, un video con dei suggerimenti e assistenza continua al fine di fargli ottenere quanti più guadagni possibili. I due si sono raccontati sia a Fanpage che a Rolling Stone e abbiamo scoperto di più su Danika.

Chi è Danika Mori

Federica, alias Danika, ha 29 anni e vive in Spagna anche se è italiana ed è oggi una delle pornostar più cliccate al mondo. Per lei il sesso è un modo di scoprire meglio il partner e ottiene così un grande successo e diversi awards dal portale di Pornhub per le sue performance migliori. Il suo profilo Instagram è ovviamente privato, così come quello del suo compagno Stefano, ma diciamo che nel web chi cerca trova e così non è difficilissimo trovare immagini, video e foto di Danika che la ritraggono al massimo della sua bellezza ed espressività.

