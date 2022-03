MENO BOMBE A GRAPPOLO, PIU’ BOMBE SEXY! IL TOPLESS DA URLO DI VICTORIA DE ANGELIS: LA BASSISTA DEI MANESKIN ACCENDE I PIPPAROLI SOCIAL CON ALCUNI SCATTI PRIMA DI ANDARE A DORMIRE. NELLE FOTO SI È IMMORTALATA IN VERSIONE ACQUA E SCIACQUONE SENZA I SUOI CELEBRI OMBRETTI E SMOKEY EYES. "MI SENTIVO CARINA, ORA POSSO TORNARE A DORMIRE…"

Da fanpage.it

victoria de angelis

I Maneskin sono tornati a Los Angeles e non esitano a documentare si social ogni svolta della loro carriera. La bassista Victoria De Angelis ha ancora una volta provocato i fan: ha posato senza trucco in intimo prima di andare a dormire.

I Maneskin stanno vivendo un momento d'oro della loro carriera: dopo aver trionfato prima a Sanremo e poi all'Eurovision 2021, hanno conquistato il mondo intero, arrivando addirittura a scalare le classifiche americane e ad aprire il concerto dei Rolling Stones. Dopo essere tornati al Festival con tanto di tutine in raso e pelle, ora sono di nuovo a Los Angeles. Nei momenti di pausa lavorativa si godono il successo tra bagni in piscina e soggiorni in location da sogno, non perdendo occasione per provare i fan. È proprio quanto fatto da Victoria De Angelis, la bassista, che sui social ha posato al naturale e in lingerie.

La foto senza trucco di Victoria dei Maneskin

victoria de angelis

Siamo sempre stati abituati a vedere i Maneskin con dei make-up molto marcati sul palco ma, una volta tornati nelle loro camere d'albergo, si struccano e si mostrano "al naturale". È proprio quanto fatto da Victoria a Los Angeles, dove prima di andare a dormire si è immortalata in intimo in versione acqua e sapone. Nonostante l'assenza di eye-liner, ombretto e rossetto, è sempre meravigliosa, a prova del fatto che la sua bellezza è genuina. Cosa ha scritto didascalia? Semplicemente: "Mi sentivo carina, ora posso tornare a dormire".

VICTORIA DE ANGELIS

Da diredonna.it

Occhi azzurri, capelli biondi e anima rock: Victoria De Angelis è la bassista dei Måneskin, che stanno conquistando il mondo intero. Non sono solo una delle band emergenti più in voga del momento ma anche delle icone in fatto di moda e look.

Da X-Factor a Sanremo, dall’Eurovision Song Contest a Las Vegas, le loro uscite sul palco sono sempre estremamente curate anche dal punto di vista degli outfit e nessun dettaglio è lasciato al caso. Victoria, in fatto di make up, punta spesso sullo sguardo e per farlo valorizza i suoi splendidi occhi azzurri con ombretti e smokey eyes intensi.

victoria de angelis

Le caratteristiche principali del suo smokey eyes sono:

Il colore: è sempre realizzato con un ombretto nero molto pigmentato, a volte è abbinato a una punta di marrone per scaldarlo e renderlo quindi meno “dark” e più adatto a un trucco soft.

La forma: è sempre allungata verso l’esterno e verso le tempie, e coinvolge gran parte della palpebra mobile.

L’intensità: per renderlo ancora più pieno e importante, anche la rima interna dell’occhio è truccata con una matita nera che tende a fondersi con il resto dell’ombretto che circonda l’occhio.

Come realizzare lo smokey eyes di Victoria De Angelis

Per replicare il suo make up quindi è fondamentale che gli occhi siano il punto focale dell’intero viso, per farlo le labbra passano in un certo senso “in secondo piano”, su cui andrà benissimo stendere un rossetto nude.

victoria de angelis victoria de angelis damiano david maneskin victoria e damiano dei maneskin Victoria dei Maneskin 3 Victoria dei Maneskin 2 VICTORIA MANESKIN 19 miley cyrus tocca le tette di victoria dei maneskin Victoria dei Maneskin 4 VICTORIA DAMIANO MANESKIN 19 VICTORIA MANESKIN 19 victoria maneskin