MENO MALE, ANCHE QUEST'ANNO CI SARA' UN POLVERONE POLITICO A SANREMO - TRA LE CANZONI IN GARA C’È QUELLA DI JUNIOR CALLY: IL GIOVANE RAPPER ROMANO NEL SUO BRANO “NO GRAZIE” ATTACCA SALVINI E RENZI: “I POPULISTI SONO QUELLI CHE VORREBBERO RISOLVERE I PROBLEMI CON I VIDEO SU TIK TOK. IN UN PASSAGGIO PARLO DI RAZZISMO E MOJITO E DI QUALCUNO CHE DA SCONFITTO RICREA UN PARTITO PRESENTANDO COSE VECCHIE SOTTO UNA NUOVA VESTE…”

Sanremo fa ancora parlare di sé. Questa volta il conduttore Amadeus ha inglobato, tra i vari cantanti, anche lui: Junior Cally, il giovane rapper romano. Il "No grazie" della canzone - spiega Il Corriere - è la sua risposta al populismo. "La politica ormai sta su internet e i populisti sono quelli che vorrebbero risolvere i grandi problemi con i video su Tik Tok e le soluzioni buttate lì. Le soluzioni si cercano studiando. In un passaggio parlo di razzismo e mojito e di qualcuno che da sconfitto ricrea un partito presentando cose vecchie sotto una nuova veste". Un chiaro riferimento a Matteo Salvini e Matteo Renzi: "È abbastanza chiaro. La politica ormai è attenzione ai social e voglia di apparire, assecondo i meme con le rime". Restano fuori dalla sua protesta canora 5 stelle e Sardine, che però assicura: "Non mi rappresenta nessuno ma non trovo giusto dire 'non me ne frega nulla della politica".

