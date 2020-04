MENO MALE CHE C'È FELTRI CHE DÀ DA LAVORARE A GIORNALI E INDIGNATI - ''MERIDIONALI INFERIORI? PARLAVO DEL LORO PORTAFOGLI, MICA DEL CERVELLO. LA SANITÀ LOMBARDA ANCHE SE VITUPERATA È SUPERIORE A QUELLA DEL SUD. ESPOSTI? SE VOGLIONO PERSEGUITARMI LO FACCIANO PURE'' - MA PARTE IL VIDEO-APPELLO DI NUNZIA DE GIROLAMO, POI L'ATTACCO DI GIGI D'ALESSIO ANCHE A MARIO GIORDANO, INFINE AL BANO: ''HA FATTO UNA FIGURA DI CACCA''

"Non è che io ho un fatto un test di intelligenza in tutta Italia, anche perché non sarei attrezzato per farlo: mi sono limitato a dare un'occhiata ai dati Istat. E i dati Istat dicono che la Lombardia ha un reddito procapite di 37mila e rotti euro, mentre la Campania 19mila. Quindi mi sembra evidente che la Campania sia economicamente inferiore, non è contestabile". Così Vittorio Feltri commenta all'Adnkronos il video appello dei vip meridionali, postato oggi sui social dall'ideatrice Nunzia De Girolamo come risposta alle sue dichiarazioni sul sud Italia, che il giornalista ha definito "inferiore".

"Loro hanno interpretato la cosa per andarmi contro, per polemica, perché sono antipatico - osserva Feltri - e hanno pensato che io misurassi il livello dei loro cervelli anziché quello del loro portafogli, e si sono arrabbiati. Se tu citi una frase decontestualizzata dal discorso generale puoi attribuire alla frase qualsiasi significato. La realtà però è quella che dico io".

La sanità lombarda "anche se in questo momento vituperata, è superiore a quella del sud, tanto è vero che ogni anno 14mila campani vengono a farsi curare a Milano. Come mai, per turismo o per essere curati?", affonda Feltri. E sui numerosi esposti presentati nei suoi confronti, da quello dell'Agcom a quello dell'Ordine dei Giornalisti, fino alla denuncia del sindaco di Napoli Luigi de Magistris, risponde così: "Facciano quello che vogliono, se sarò accusato avrò modo di difendermi molto agevolmente. Dopodiché, se mi vogliono perseguitare lo facciano pure".

2.I VIP DEL SUD CONTRO FELTRI: "NON SIAMO INFERIORI"/VIDEO

Un videomanifesto di orgoglio del Sud, dove tantissimi volti noti del sud dell'Italia "ci mettono la faccia" per rivendicare la loro appartenenza al meridione e affermare con forza di "non essere inferiori". E la risposta dei tanti personaggi noti alle dichiarazioni di Vittorio Feltri ideata da Nunzia De Gerolamo che, in una sola ora sui social, sta già diventando virale.

"Ora basta, siamo stanchi di ripeterlo. Chi è nato al sud è felice ed orgoglioso di esserci nato e cresciuto. Io sono felice, orgogliosa e non mi sento inferiore a nessuno", dice all'inizio del video la De Girolamo, dando poi 'la parola' ai vip che si avvicendano nel video. "Sono del sud, e non mi sento inferiore", dice Gigi D'Alessio". "Camilleri, Tommaso Campanella, De Filippo, Benedetto Croce, De Crescenzo, Franco Rosi sono tutti meridionali -dice Marisa Laurito- ma anche al nord ci sono quelli bravi. Siamo tutti italiani, tranne 'gli infeltriti'".

"Profondamente orgogliosa di amare così tanto il sud che per me è come una pietra preziosa", aggiunge Rita Dalla Chiesa. "Caro Vittorio, tu hai un problema - dice l'attore Francesco Paolantoni- ma noi che siamo del sud e abbiamo un cuore grande, ti stiamo vicino".

All'appello-video della De Girolamo hanno aderito: Biagio Izzo, Rita Dalla Chiesa, Maurizio De Giovanni, Gigi D'Alessio, Beppe Convertini, Marisa Laurito, Mariano Bruno, Claudio Amendola, Raimondo Todaro, Angelo Russo, Gigi Finizio, Maurizio Casagrande, Sal Da Vinci, Manuela Arcuri, Sergio Friscia, Francesco Paolantoni.

3.GIGI D'ALESSIO: ''NON OSPITATELO PIÙ''

Sono meridionale e sono orgoglioso di esserlo. Spero che dopo questo episodio si possa smettere di dare spazio e dare voce ad un uomo che ormai ha perso la sua lucidità e offende solo per qualche punto di share. Mi auguro che chi ha facoltà di scegliere gli ospiti delle trasmissioni televisive non continui questa corsa al ribasso dell'intelligenza e della dignità.

4.DRITTO E ROVESCIO, AL BANO RISPONDE A FELTRI: «SE QUALCUNO VUOLE FARE GLI SCOOP DICENDO ‘LÌ SONO INFERIORI E QUA SUPERIORI’ FA UNA FIGURA DA CACCA» – VIDEO

Le polemiche sulle parole pronunciate da Vittorio Feltri contro i meridionali continuano a tenere a banco, sui social (ieri Giordano si è dissociato dalle affermazioni del giornalista) come in tv. Ieri è toccato ad Al Bano – ospite di Dritto e Rovescio – dire la sua sulla vicenda. Il cantante di Cellino San Marco ha esordito contestando l’anacronistico vizio di contrapporre Nord e Sud e di giudicare le persone in base alla loro provenienza territoriale.

“Io sono italiano, dal Sud mi sono spostato al Nord, al Nord ho coronato tutti i miei sogni, il Nord è dentro di me. Non mi sento come qualcuno dice ‘inferiore’, ma neanche ’superiore’. Cretini ci stanno in un luogo e cretini ci stanno nell’altro luogo, intellettuali in un luogo e intellettuali nell’altro… ma stiamo ancora a parlare di Sud e di Nord?“

ha chiesto rassegnato Al Bano, sottolineando come Meridione e Settentrione siano solo “punti geografici” e che l’intelligenza non sia appannaggio solo del popolo dell’uno o dell’altro. Il riferimento al contestato discorso di Feltri – che ha parlato di inferiorità dei meridionali – è parso evidente. E ancor più lo è stato quando il cantante si è sbottonato definitivamente e ha lanciato la stoccata finale al giornalista:

“Poi se qualcuno vuole fare gli scoop dicendo ‘lì sono inferiori e qua superiori’ fa una figura da cacca, proprio… lui la fa!“.