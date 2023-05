31 mag 2023 19:21

E MENO MALE CHE FAZIO NON VOLEVA FARE IL MARTIRE: PER QUANTO ANCORA SI LAGNERÀ PER L'ADDIO ALLA RAI? – SU “OGGI” FABIOLO FA FINTA DI LAMENTARSI DI UNA TETTOIA MANCANTE PER LANCIARE UNA STILETTATA AI NUOVI VERTICI DI VIALE MAZZINI: “TRA LA ZONA STUDI E I CAMERINI C’ERA UN TELONE CHE NON PROTEGGEVA GLI OSPITI. AI DIRETTORI GENERALI HO SEMPRE DETTO CHE MI SAREI ACCONTENTATO CHE GLI OSPITI POTESSERO ENTRARE ASCIUTTI. SONO SICURO CHE LA NUOVA DIRIGENZA PROVVEDERÀ IMMEDIATAMENTE. SENNÒ A CHE COSA SERVIREBBE CAMBIARE?”