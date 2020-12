MENTRE 60 MILIONI DI ITALIANI ASPETTANO DI SAPERE COSA POTRANNO FARE A NATALE, CONTE ERA SUL CANALE NOVE CON SCANZI NEL PROGRAMMA DEL ''FATTO QUOTIDIANO''(3,2%) - ANGELA (14,1%), AMBRA-PASOTTI (10,9%) - SCIARELLI (10,5%), PALOMBA SPECIAL (5,1%) - PURGATORI (3%) - MORENO (3,2%), CUCCIARI (5,3%), PALOMBA (5,1-4,5%), GRUBER (6,9%) - AMADEUS (17,1%), 'STRISCIA' (14,9%) - E.DANIELE (16,3-15,3%), CLERICI (14,7%), 'FORUM' (15,9%) - BORTONE (13,1%), MATANO (15,6%), D'URSO (16,6-16,5%) - VESPA (11,1%), '90° MINUTO' (5,7%), 'PRESSING' (5,3%), MANNONI (9,2%) - 'FAKE' (1,4%) - PENDE (3,1%)

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, mercoledì 16 dicembre 2020, su Rai1 Stanotte con Caravaggio ha conquistato 3.212.000 spettatori pari al 14.1% di share. Su Canale5 l’ultima puntata de Il Silenzio dell’Acqua 2 ha raccolto davanti al video 2.283.000 spettatori con uno share del 10.9%. Su Rai2 l’ultimo appuntamento con L’Alligatore ha interessato 869.000 spettatori (3.7%). Su Italia1 Fallen ha intrattenuto 1.423.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha incollato 2.316.000 spettatori con il 10.5% (presentazione a 1.589.000 e il 5.9%). Su Rete4 Speciale Stasera Italia totalizza un a.m. di 1.138.000 spettatori (5.1%).

giuseppe conte con andrea scanzi e il cazzaro verde

Su La7 Atlantide ha registrato 570.000 spettatori con il 3%. Su Tv8 Tulipani – Amore, onore e una bicicletta segna 315.000 spettatori (1.3%). Sul Nove Speciale Accordi & Disaccordi è seguito da 798.000 spettatori con il 3.2%. Sul 20 Yes Man arriva a 392.000 spettatori (1.6%). Su Rai4 Vikings raccoglie 225.000 spettatori e lo 0.9%. Su RaiMovie Se Dio vuole è visto da 472.000 spettatori (1.8%). Su La5 The Royal Saga ha ottenuto 186.000 spettatori e lo 0.7%. Su Real Time Seconda Vita ha ottenuto 226.000 spettatori pari allo 0.8%. Su SkySportUno e SkySportSerieA Inter-Napoli incolla 998.000 spettatori pari al 3.7%.

Access Prime Time

Che Succ3de? in crescita.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno registra 4.678.000 spettatori pari al 17.1%. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie una media di 4.074.000 spettatori con il 14.9%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 926.000 spettatori (3.4%). Su Italia1 C.S.I. – Scena del Crimine ha registrato 1.158.000 spettatori con il 4.3%. Su Rai3 Che Succ3de? è visto da 1.367.000 spettatori (5.3%) e Un Posto al Sole da 1.875.000 spettatori (6.9%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.343.000 individui all’ascolto (5.1%) nella prima parte e 1.230.000 spettatori (4.5%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.870.000 spettatori (6.9%). Su Tv8 4 Guess My Age – Indovina l’Età è visto da 587.000 spettatori pari al 2.2%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 420.000 spettatori con l’1.6%.

Preserale

Boom per Juventus-Atalanta.

giuseppe conte scanzi sommi

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.312.000 spettatori pari al 18.1%, mentre L’Eredità è visto da 4.995.000 spettatori con il 22.8%. Su Canale5, in replica, Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 2.371.000 spettatori (13.3%), mentre Caduta Libera ha convinto 3.412.000 spettatori con il 16%. Su Rai2 Hawaii Five-0 ha conquistato 719.000 spettatori (3.5%), mentre N.C.I.S. ha raccolto 1.122.000 spettatori (4.6%). Su Italia1 Amici arriva a 655.000 spettatori (3.3%) e C.S.I. New York è visto da 494.000 spettatori (2.1%). Su Rai3 Tg Regione alle 19.35 informa 3.237.000 spettatori pari al 14%, mentre Blob segna 1.162.000 spettatori con il 4.7%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 873.000 spettatori (3.6%). Su La7 The Good Wife ha appassionato 270.000 spettatori (1.6%) nel primo episodio e 308.000 spettatori (1.5%) nel secondo episodio. Su Tv8 Cuochi d’Italia ha conquistato 253.000 spettatori (1.1%). Sul Nove Little Big Italy segna 279.000 spettatori pari all’1.3%. Su SkySportSerieA Juventus-Atalanta conquista 1.056.000 spettatori (5%).

Daytime Mattina

geppi cucciari

Niente da fare per Rai1 contro Mattino Cinque.

Su Rai1 Unomattina Prima Pagina dà il buongiorno a 547.000 spettatori (12.2%), mentre Unomattina è visto da 1.055.000 spettatori (17.4%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, la prima parte di Storie Italiane è seguita da 886.000 spettatori (16.3%). Su Canale5 Tg5 Prima Pagina informa 545.000 spettatori con il 15.5%; Mattino Cinque ha raccolto 1.138.000 spettatori pari al 18.9% nella prima parte, 936.000 spettatori pari al 17.2% nella seconda parte e 791.000 spettatori pari al 14.7% nella terza parte di breve durata. Su Rai2 Radio2 Social Club è visto da 195.000 spettatori (3.3%), mentre Tg2 Italia convince 172.000 spettatori (3.2%).

Su Italia1 il primo episodio di God Friended Me ottiene un ascolto di 146.000 spettatori (2.4%), il secondo episodio di 208.000 spettatori (3.6%) e il terzo episodio di 196.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 Agorà convince 452.000 spettatori pari al 7.5%. A seguire Mi Manda Raitre segna 311.000 spettatori con il 5.7%. Su Rete4 Carabinieri 7 ha raccolto 202.000 spettatori con il 3.7%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 231.000 spettatori (4.1%) e Coffee Break di 231.000 spettatori (4.2%). Su Tv8 Ogni Mattina sigla 60.000 spettatori pari all’1%.

Daytime Mezzogiorno

La Clerici tallona la Palombelli.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 957.000 spettatori (15.3%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno è visto da 1.690.000 spettatori con il 14.7%. Su Canale5 Forum arriva a 1.341.000 spettatori con il 15.9%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 465.000 spettatori (7%) nella prima parte e 891.000 spettatori (8.5%) nella seconda parte. Su Italia 1 The Mentalist è seguito da 221.000 spettatori (3.3%). A seguire, dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip arriva a 725.000 spettatori (5.3%) e Sport Mediaset a 920.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 Elisir è seguito da 460.000 spettatori (7.2%); il Tg3 delle 12:00 informa 1.141.000 spettatori (12.7%);

ambra angiolini 1 2

Quante Storie conquista 806.000 spettatori (6.1%); Passato e Presente arriva a 665.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 94.000 spettatori con l’1.4% nella prima parte e 162.000 spettatori con l’1.4% nella seconda parte in onda dopo il tg. A seguire La Signora in Giallo conquista 621.000 spettatori (4.1%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 374.000 spettatori con il 5.8% nella prima parte e 545.000 spettatori con il 4.6% nella seconda parte denominata Oggi. Su Tv8 Ogni Mattina Dopo il Tg è seguito da 107.000 spettatori (0.7%).

Daytime Pomeriggio

Cresce la Bortone, D’Urso sorpassa Matano.

Su Rai1 Oggi è un altro Giorno ha fatto compagnia a 1.802.000 spettatori (13.1%); Il Paradiso delle Signore ha raccolto 2.039.000 spettatori (17.6%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, La Vita in Diretta conquista 2.209.000 spettatori con il 15.6% (presentazione a 1.702.000 e il 14.1%). Su Canale5 Beautiful conquista 2.884.000 spettatori (18.3%) e Una Vita 2.597.000 spettatori (17.4%); Uomini e Donne segna 2.904.000 spettatori pari al 22.5% (Uomini e Donne Finale a 2.538.0000 e il 21.8%); Amici interessa 2.315.000 spettatori (20.3%), mentre Grande Fratello Vip 2.063.000 spettatori (17.8%); Il Segreto è visto da 2.118.000 spettatori (18%). A seguire Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 2.153.000 spettatori pari al 16.6% nella prima parte, 2.498.000 spettatori pari al 16.5% nella seconda parte e 2.192.000 spettatori pari al 13.1% nella terza parte di breve durata.

Su Rai2 Ore 14 ha conquistato 388.000 spettatori (2.7%) e Detto Fatto ha raccolto 506.000 spettatori con il 4.3% (Quasi Detto Fatto a 333.000 e il 2.7%). Su Italia1 I Simpson ha raccolto 904.000 spettatori (5.9%) nel primo episodio, 991.000 spettatori (6.8%) nel secondo episodio e 876.000 spettatori (6.5%) nel terzo episodio. A seguire Big Bang Theory conquista 531.000 spettatori (4.3%), Young Sheldon 447.000 spettatori (3.8%) e The Middle 411.000 spettatori (3.3%), mentre Grande Fratello Vip arriva a 329.000 spettatori (2.3%).

Su Rai3 Tg Regione alle 14.00 informa 2.905.000 spettatori (18.6%); Aspettando Geo è seguito da 838.000 spettatori con il 7.2% e Geo da 1.585.000 spettatori con il 10.9%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 864.000 spettatori con il 6.1%. Su La7 Tagadà è visto da 408.000 spettatori (3.2%); Senti chi Mangia raccoglie 187.000 spettatori (1.5%). Su Tv8 Due sotto un tetto è visto da 350.000 spettatori (2.5%); Vite da Copertina ha conquistato 151.000 spettatori (1.1%).

serena bortone

Seconda Serata

Testa a testa tra 90° Minuto e Pressing Serie A.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 915.000 spettatori con uno share dell’11.1%. Su Canale5 Tg5 Notte ha totalizzato una media di 482.000 spettatori pari al 6%. Su Rai2 90° Minuto segna 628.000 spettatori (5.7%). Su Italia1 Pressing Serie A è visto da 612.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte interessa 743.000 spettatori con il 9.2%. Su Rete4 Confessione Reporter è stato scelto da 232.000 spettatori (3.1%). Su La7 TgLa7 informa 231.000 spettatori pari al 3.8%. Su Tv8 Una vacanza molto speciale intrattiene 148.000 spettatori (1.3%). Sul Nove #Fake – La Fabbrica delle Notizie arriva a 248.000 spettatori (1.4%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.715.000 (23.4%)

Ore 20.00 5.808.000 (23.2%)

TG2

Ore 13.00 2.205.000 (15.3%)

Ore 20.30 1.828.000 (6.9%)

TG3

Ore 14.25 1.972.000 (13.5%)

Ore 19.00 2.533.000 (12.5%)

TG5

Ore 13.00 3.125.000 (21.2%)

Ore 20.00 4.517.000 (17.9%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.535.000 (13.2%)

Ore 18.30 979.000 (5.7%)

TG4

Ore 12.00 260.000 (2.9%)

Ore 18.55 718.000 (3.5%)

TGLA7

Ore 13.30 726.000 (4.6%)

Ore 20.00 1.294.000 (5.1%)

TG8

Ore 12.00 68.000 (0.7%)