2. LEI RIVELA CHE FU CLAUDIA ZANELLA, ALL'EPOCA MOGLIE DI BRIZZI (OGGI SEPARATA), A PAGARLE IL BIGLIETTO AEREO PER VENIRE A ROMA A SCAGIONARE IL MARITO, IN CAMBIO RICEVETTE IN REGALO UNA BORSA GUCCI. ECCO COME SPIEGA LA ZANELLA QUESTI FATTACCI AL "FATTO"

1. IL METODO ''IENE''? NO, IL METODO BRIZZI! - BOMBA NELLA TRASMISSIONE DI STASERA: INDAGATA PER FALSA TESTIMONIANZA TANIA SANCHEX DIAZ, LA RAGAZZA SPAGNOLA CHE HA SPUTTANATO LE ACCUSATRICI DEL REGISTA. LE SUE DICHIARAZIONI SERVIRONO A FAR ARCHIVIARE LE DENUNCE

VIDEO - L'ANTICIPAZIONE DELLA PUNTATA DI STASERA

https://www.iene.mediaset.it/2019/news/fausto-brizzi-molestie-film-cinma-tania-sanchez-processo-le-iene_373024.shtml

1. FALSA TESTIMONIANZA, INDAGATA LA DONNA CHE HA DIFESO BRIZZI

Marco Lillo e Valeria Pacelli per ''il Fatto Quotidiano''

TANIA SANCHEZ FAUSTO BRIZZI IENE

Tania Sanchez Diaz, la giovane spagnola che aveva reso dichiarazioni contro Le Iene e in favore di Fausto Brizzi è accusata dalla procura di Roma per false dichiarazioni al difensore. Non è l' unica novità sul caso Brizzi. Intanto oggi Le Iene trasmetteranno un' intervista alla ragazza spagnola che sostanzialmente confessa di avere detto il falso e di avere ricevuto dall' allora moglie di Fausto Brizzi (ora separata) Claudia Zanella il pagamento del biglietto aereo per venire a Roma e rendere le sue dichiarazioni e poi una borsa di Gucci in regalo, al ritorno in Spagna.

ROBERTA REI LE IENE

L' iscrizione nel registro degli indagati giunge dopo la denuncia di Alessandra Bassi, una delle attrici che aveva accusato il regista di molestie sessuali. L' accusa di alcune ragazze nei confronti di Fausto Brizzi, veicolata sui media da Le Iene, è stata archiviata dal gip Alessandro Arcuri il 23 gennaio scorso.

brizzi verissimo

Comunque nell' archiviazione del giudice e nella richiesta dei pm non si fa riferimento alla testimonianza della Sanchez Diaz, raccolta dai legali del regista e trasmessa però solo al giudice e non ai magistrati.

silvia salis fausto brizzi (3)

Quindi l' indagine sulla teste spagnola è molto interessante però non impatta sull' archiviazione di Brizzi. I legali del regista ci tengono a sottolineare che, a prescindere da quel verbale, il pm e il gip hanno ritenuto comunque innocente Brizzi perché i presunti atti sessuali con le aspiranti attrici non sono stati posti in essere con violenza, minaccia o abuso di autorità. Le dichiarazioni della spagnola infatti non erano state usate ai fini della decisione sul caso.

Adesso Tania Sanchez ritratta in tv quel che aveva detto ai legali di Brizzi e racconta di aver conosciuto Claudia Zanella a Roma grazie al suo amico Alessandro Rosica.

TANIA SANCHEZ

Il risultato di quel caffé è il verbale di indagini difensive redatto l' 8 gennaio 2018 e depositato durante l' udienza preliminare del gip. Qui Tania Sanchez raccontava di esser stata avvicinata da Alessandra Bassi, incontrata durante una festa a Ibiza: "Mi disse che se volevo diventare famosa e avere un po' di pubblicità in Italia avrei dovuto raccontare in televisione di aver sostenuto un provino con Brizzi e dichiarare in particolare di aver subito una molestia sessuale proprio in occasione di tale incontro di lavoro". Alessandra Bassi ha sempre sostenuto di non conoscere la giovane spagnola e, dopo averla inseguita con l' inviata de Le Iene Roberta Rei per le strade di Madrid, dopo aver dimostrato che non si conoscevano, l' ha denunciata.

silvia salis fausto brizzi (4)

Al programma Mediaset ora la Sanchez racconta tutta un' altra verità. Prima dice che la sua versione fornita l' 8 gennaio 2018 è falsa, poi mostra alle telecamere i messaggi e una mail scambiata con Claudia Zanella. Infine descrive il ruolo determinante di Alessandro Rosica.

TANIA SANCHEZ FAUSTO BRIZZI IENE

Dice la Sanchez: "Questa storia è iniziata con Alex perchè io lo conosco da almeno quattro o cinque anni. Ricevo una chiamata di Alex che mi dice che c' è un problema, che c' è un regista molto importante che è stato accusato di alcune cose. () Mi hanno chiesto aiuto. Tu dovresti andare a difenderlo. E io ho risposto: 'Ma io cosa c' entro? Perchè devo intervenire?'". Per settimane - a detta della Sanchez - Rosica insiste. Il 20 dicembre 2017 le scrive: "Si va bien emos ganado mucho", ossia "se va bene, guadagneremo molto".

FAUSTO BRIZZI ALLA LEOPOLDA

Rosica nega tutto (vedi intervista a Claudia Zanella).

"Prima di questo - continua la ragazza - Alex mi aveva già avvertita su cosa avrei dovuto dire (). Lui conosce Claudia, non Fausto". La ragazza dice che è stata poi la moglie di Brizzi a pagare il volo per venire in Italia e mostra la mail con la quale la Zanella le ha inviato il biglietto. L' appuntamento è fissato con un sms della Zanella per l' 8 gennaio 2018: "Ciao Claudia ci vediamo alle 15 in Via Veneto - Doney Cafè".

Durante quell' incontro "c' era l' avvocato, il suo assistente e Claudia. - continua la Sanchez a le Iene -. L' avvocato Marino qualcosa, non ricordo (Antonio Marino è il legale di Brizzi, ndr). Rosica non c' era lì. È come se mi avessero preparato tutto.

fausto brizzi con la moglie claudia zanella

Quando sono arrivata lì, prima ancora che iniziassi a parlare, l' avvocato stava già prendendo le mie dichiarazioni. Ma io ero stata chiamata solo per parlare, non per scrivere tutto questo né per firmarlo senza sapere cosa ne avrebbero fatto. Era tutto così strano".

fausto brizzi claudia zanella

"Quando stavi raccontando questa cosa, loro sapevano che stavi ripetendo una versione che ti ha detto Alessandro?", chiede la Iena Roberta Rei. E la Sanchez: "Sì penso di sì, perchè loro parlavano con Alessandro".

fausto brizzi claudia zanella

Rosica dopo l' archiviazione di Brizzi, continua la ragazza, "diceva che si era messo in contatto con loro Siccome avevamo fatto 'qualcosa', lui era intenzionato a chiedere qualcosa in cambio.

() Poi ho ricevuto, non so da dove una borsa di Gucci, che è molto carina".

Non c' è il mittente, ma alla domanda "chi può avertela mandata?", la Sanchez risponde: "Beh, mi sembra ovvio la persona che ho difeso".

iene attrici accusano fausto brizzi

Poi lei dice a Rosica della borsa: "Mi ha detto di controllare se c' erano soldi dentro, ma gli ho detto di no". Davanti alle telecamere la Sanchez stragiura che questa è la verità, non quella fornita nel verbale della difesa di Brizzi. La vicenda quindi potrebbe presentare nuove sorprese. Sarà la Procura a dover verificare chi mente.

claudia zanella fausto brizzi

2. TRE DOMANDE A CLAUDIA ZANELLA

Da ''il Fatto Quotidiano''

Claudia Zanella, come è venuta in contatto con Tania Sanchez Diaz, la testimone della difesa del suo ex marito Fausto Brizzi?

Mi ha contattato su Facebook Alessandro Rosica, che io non conoscevo, e mi ha detto che aveva informazioni importanti su Fausto perchè la sua migliore amica, Tania Sanchez, era stata contattata da qualcuno per parlare male di mio marito, per dire che era stata abusata, circostanze false perchè Tania non conosceva mio marito. Ho detto che se era la verità dovevano venire a testimoniare.

fausto brizzi e claudia zanella 010

iene attrici accusano fausto brizzi

La Sanchez mi ha spiegato che non aveva soldi e così le ho pagato il biglietto da Madrid a Roma. Lei una mattina è venuta a Roma, ci siamo incontrate al bar con l' avvocato, lei ha fatto la testimonianza e poi è ripartita la sera. Quindi lo scopo non era farsi una vacanza qui. Non ha avuto un euro da noi.

Che interesse avrebbe una sconosciuta a firmare gratis un verbale con una storia falsa che favoriva suo marito?

clarissa brizzi

Quando Le Iene hanno detto che la sua testimonianza era falsa, io sono caduta dalle nuvole. Anche dopo la trasmissione, lei mi ha detto che quanto aveva dichiarato a noi era vero. L' ho sentita una decina di giorni fa.

Perchè le ha regalato una borsa Gucci?

Quando è venuta a testimoniare mi ha detto che aveva perso una giornata di lavoro, mi sembrava una cosa carina da fare. È un piccolo portafoglio, mi sembrava il minimo.

IL TWEET DI ASIA ARGENTO SU BRIZZI

Tania dice che lei avrebbe spedito il regalo in forma anonima, perché?

L' ho fatta spedire dall' assistente di mio marito, l' ho fatta comprare da lei. Ma poi le ho mandato un messaggio, quindi sapeva che ero stata io.

iene attrici accusano fausto brizzi

Perchè avrebbe dovuto inventare da sola la versione fornita all' avvocato di suo marito? Le hanno chiesto soldi?

Se fosse stato per i soldi, me li avrebbero chiesti immediatamente. Invece i soldi me li ha chiesti Rosica, ma un anno dopo la testimonianza. Mi ha detto che aveva problemi economici e mi ha chiesto 2 mila, 2500 euro.

Li ha avuti?

iene attrici accusano fausto brizzi

Assolutamente no, ho tutti i Whattapp. Gli ho detto che non potevo dare i soldi a un testimone. Rosica lo ho sentito ieri e mi ha detto che voleva denunciare Tania perchè è lei che si è inventata tutto. È una situazione assurda. Non so darmi una spiegazione.

iene attrici accusano fausto brizzi LE IENE E IL CASO BRIZZI

fausto brizzi ho sposato una vegana IL CAST DI COM e BELLO FAR L AMORE DI FAUSTO BRIZZI PAOLA CORTELLESI FABIO BRIZZI Fausto Brizzi e Claudia Zanella CLAUDIA GERINI IN COM e BELLO FAR L AMORE DI FAUSTO BRIZZI fausto brizzi e claudia zanella spy 28 2014 980x571 fausto brizzi claudia zanella fausto brizzi e claudia zanella fausto brizzi claudia zanella fausto brizzi con la figlioletta fausto brizzi con la moglie claudia zanella