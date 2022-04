30 apr 2022 15:22

IL METODO ORSINI: ANDARE IN TV E SPARARE SENTENZE SEMPRE PIU’ BALZANE PER FAR PARLARE DI SE’ – L’ULTIMA? "ADOLF HITLER NON AVEVA INTENZIONE DI FAR SCOPPIARE UNA GUERRA MONDIALE” (COME NO, VOLEVA SOLO MOVIMENTARE UN PO' LA VITA) – LA SUA TEORIA: "LA GERMANIA INVASE LA POLONIA, INGHILTERRA E FRANCIA SI ERANO ALLEATE CON LA POLONIA E SCATTÒ UN EFFETTO DOMINO CHE HITLER NON SI ASPETTAVA”