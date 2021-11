25 nov 2021 17:51

MI COMMISSARIE-RAI? – L'AD DI VIALE MAZZINI, CARLO FUORTES, HA SCELTO MAURIZIO CAPRARA COME SUO ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE E ALLE RELAZIONI ESTERNE – UNA SCELTA CHE HA SCATENATO COMMENTI VELENOSETTI IN RAI, VISTO CHE A SVOLGERE QUEL RUOLO CI SONO GIÀ STEFANO MARRONI E PIERLUIGI COLANTONI. CAPRARA È “SUPERFLUO” O È ARRIVATO PER “COMMISSARIARE”?