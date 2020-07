MI MANDA DI MAIO - COME MAI FEDERICO RUFFO È STATO PROMOSSO ALL'IMPROVVISO NEL PROGRAMMA, FACENDO DEFENESTRARE SALVO SOTTILE? C'ENTRANO FORSE I SUOI TOUR ITINERANTI CON L'ASSOCIAZIONE ROUSSEAU E LE INTERVISTE AI VERTICI 5 STELLE, ORA CHE LA RETE È IN MANO AL NEO-GRILLINO FRANCO DI MARE? SECONDO IL SACRO BLOG, RUSSO ''È UNO DEI MIGLIORI REPORTER DELLA NUOVA GENERAZIONE'' E LA MINISTRA CATALFO HA FINANZIATO IL SUO PROGRAMMA. FACEVA ASCOLTI MICRO? IN RAI NON CONTANO SE HAI I RAPPORTI GIUSTI

L’associazione Rousseau e il blog dei 5 stelle nelle varie serate in giro per l’Italia a cui ha partecipato nell’ultimo anno (il famoso Rousseau City Lab) intervistando ministri e sottosegretari di fede rigorosamente grillina, lo presentano come una delle firme di punta del giornalismo Rai. Ma Federico Ruffo, classe 1979, fisico palestrato, nuovo conduttore di Mi Manda Raitre voluto fortemente dal neo direttore di Rai3 Di Mare, non ha un palmares così variegato.

La sua fortuna è sicuramente trovarsi letteralmente nel ‘posto giusto’ (politicamente) al momento giusto. Il programma che ha condotto quest’anno, Il posto Giusto appunto, in onda il sabato all’ora di pranzo su Raitre (finanziato dal ministero del lavoro della grillina Nunzia Catalfo) ha sempre registrato numeri da prefisso telefonico, intorno all'1,5% di share.

Ma questo e’ solo un dettaglio ininfluente perché Ruffo grazie a Rousseau City Lab, il laboratorio itinerante dei 5 stelle, ha potuto girare l’Italia, stringendo rapporti con i vertici grillini. Il 22 giugno 2019, ad esempio, fu chiamato a Catania sia per intervistare il presidente dell’INPS Tridico (grillino) che per fare un monologo sul lavoro alla festa organizzata dall’associazione Rousseau.

Mezz’ora di intervento in solitaria dal titolo : ‘Le sfide del lavoro e per i lavoratori di domani’. Ed eccolo ancora il 22 ottobre in trasferta a Napoli in un altro evento marchiato 5 stelle dal titolo ‘IO sono futuro’, per intervistare oltre che il suo ‘sponsor’ ,la ministra Catalfo, anche il ministro della giustizia Fofo’ Bonafede. Insomma il ragazzo si è dato da fare. E in Rai si sa, più degli ascolti fanno le pubbliche relazioni.

Ecco allora che con la nomina di Franco Di Mare a Raitre, direttore in quota grillina, per Ruffo è arrivata subito la promozione. Di Mare ha messo alla porta, senza troppe spiegazioni, Salvo Sottile, che aveva portato ''Mi manda Rai3'' a una media del 7%, secondo solo ad ''Agorà'' nella mattina della rete. Non importa, l'era sottile andava chiusa, ora tocca a Ruffo. D’altronde, scrive sempre l’associazione Rousseau a proposito del tonico presentatore, ''e’ uno dei migliori reporter della nuova generazione''. A questo punto Viale Mazzini poteva anche cambiare il titolo in ''Mi manda Di Maio''…

