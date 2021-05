MI MANDA... A SBATTERE - FEDERICO RUFFO E LIDIA GALEAZZO "SMENTISCONO" IL DAGO-FLASH SULLA CHIUSURA DI "MI MANDA RAITRE" DAL DAYTIME DELLA RETE: "IL PROGRAMMA AVRA' UNA NUOVA E IMPORTANTE COLLOCAZIONE". GIÀ: DA QUOTIDIANO SARÀ RELEGATO AL SABATO E ALLA DOMENICA, SLOT LETALI PER LO STORICO PROGRAMMA DELLA TERZA RETE RAI - IL SILURAMENTO DI SALVO SOTTILE VOLUTO DA FRANCO DI MARE HA DISTRUTTO IL PROGRAMMA. I BASSI ASCOLTI SI RIPERCUOTONO ANCHE SU "ELISIR", TANTO DA PREOCCUPARE "RAI PUBBLICITÀ"

FLASH! - FRANCO DI MARE CANCELLA "MI MANDA RAITRE" DAL DAYTIME DELLA RETE CHE DIRIGE! - IL PROGRAMMA QUEST'ANNO, DOPO L'ALLONTANAMENTO DI SALVO SOTTILE, ERA STATO AFFIDATO AI DUE INTERNI FEDERICO RUFFO E LIDIA GALEAZZO, E AVEVA REGISTRATO ASCOLTI DISASTROSI…

2 - LA PRECISAZIONE DI RUFFO E GALEAZZO

Riceviamo e pubblichiamo:

Gentile Dago,

ci vediamo costretti ad inviarti/vi queste poche righe a seguito di quanto pubblicato questo pomeriggio, una smentita che avremmo volentieri evitato, in tutta franchezza, e che speriamo non riteniate un attacco all’autore del pezzo, chiunque egli sia. Come sarebbe stato facile apprendere dai lanci d’agenzia di questa sera, Mi Manda Raitre non è stato cancellato dai palinsesti, tantomeno si è mai discusso di ascolti “disastrosi” in azienda.

Il programma è stato confermato anche per la prossima stagione ed avrà una nuova ed importante collocazione, sempre e rigorosamente nel daytime, con un allungamento della durata del format. Nel rispetto dei ruoli, oltre che delle direttive aziendali, lasciamo che tali novità vengano presentate nella sede preposta, ovvero la presentazione dei palinsesti ormai prossima.

Per il futuro vi invitiamo, qualora si rendessero necessarie conferme o precisazioni, a volerci contattare: molti dei Vostri collaboratori conoscono bene i nostri numeri e noi, per indole e deformazione professionale, tendiamo a rispondere a tutti e a fornire notizie puntuali.

Cordialmente,

Lidia Galeazzo e Federico Ruffo

3 - DI MARE RIDUCE AL LUMICINO MI MANDA RAITRE: COME IL SILURAMENTO DI SOTTILE HA DISTRUTTO IL PROGRAMMA

Da www.vigilanzatv.it

Dal settembre 2021, per bassi ascolti, Mi manda Rai Tre chiuderà l'appuntamento quotidiano e verrà relegato solo il sabato e la domenica, slot letali per lo storico programma della Terza Rete Rai. Fin dalle avvisaglie della notizia annunciata in pompa magna dal Direttore di Rai3 Franco Di Mare, notizia secondo la quale, nella stagione 2020-2021, Salvo Sottile non avrebbe più condotto lo storico programma Mi manda Rai Tre, ci eravamo resi conto che si trattava di un'idea non brillante, per usare un eufemismo.

In primis, per l'addotto (debolissimo) motivo di voler affidare la guida della trasmissione a risorse interne Rai (quando dall'altra parte si procedeva ad assegnare la conduzione di Agorà all'esterna Luisella Costamagna). In secondo luogo, perché dopo anni al timone di Mi manda Rai Tre, Sottile aveva instaurato un rapporto di fiducia con i telespettatori, al punto da venire identificato con il programma stesso.

In terzo luogo, per la malaugurata scelta della doppia conduzione affidata a due volti pressoché sconosciuti (seppur interni Rai), ovvero Lidia Galeazzo e Federico Ruffo, privi di quel carisma un po' guascone "alla D'Artagnan" che contraddistingue Sottile, necessario a un programma di denuncia dei "Furbetti" e di lotta alle truffe.

Morale della favola, Ruffo e Galeazzo non sono riusciti a replicare il successo del loro predecessore, e il programma — già trainato da un Agorà fiaccato dalla dipartita di Serena Bortone — ha perso terreno, tanto da rappresentare la nota dolente di una Rai3 in crescita negli ascolti (grazie agli storici Report e Chi l'ha visto? in prima serata, scelte pregresse all'arrivo di Di Mare alla direzione della rete).

Il calo Auditel di Mi manda Rai Tre si è riverberato anche su Elisir, in onda nello slot successivo, che quest'anno non ha brillato affatto, tanto da preoccupare Rai Pubblicità che ha visto la mattina della Terza Rete — un tempo gallina dalle uova d'oro — irrimediabilmente indebolita. Senza contare che, privato dell'ampio seguito di Sottile sui social network, Mi manda Rai Tre ha perduto anche rilevanza mediatica.

Le nostre previsioni, insomma, si sono confermate. Il siluramento del giornalista palermitano ha in qualche modo dato l'abbrivio a una serie di errori da parte del Direttore di Rai3, finito nella bufera più volte, spesso per casi di censura. Non alludiamo soltanto al caso Fedez, ma anche a quello di Mauro Corona, con conseguenti baruffe chiozzotte tra Di Mare e Bianca Berlinguer e alla vicenda di Nicola Morra "cancellato" a Titolo Vcon conseguente ciclone mediatico. Non un'annata con i fiocchi, insomma, per Franco Di Mare.

