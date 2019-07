SGARBI-MUGHINI ALL'ULTIMO SANGUE! A ‘STASERA ITALIA’ VOLANO INSULTI, SEDIATE E SPINTE IN DIRETTA TV - DOPO CHE IL CRITICO LO HA INTERROTTO SUL CASO DEI FONDI RUSSI ALLA LEGA, GIAMPIERO HA REPLICATO: “GRADIREI CHE NON MI ROMPESSI I COGL*ONI” – SGARBI: “NON ROMPERLI TU A ME, TESTA DI CAZ*O, SEI UNA MER*A PAGATA DA BERLUSCONI” - SGARBI HA TENTATO DI SCAGLIARE UNO SGABELLO CONTRO MUGHINI CHE A SUA VOLTA VENIVA TRATTENUTO DA UN ASSISTENTE DI STUDIO - “COSA FACCIO LO PRENDO A PEDATE IN CU*O?”- ECCO COME E’ FINITA – VIDEO