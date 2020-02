“PER NOI CONTE A PALAZZO CHIGI È UNA COMPLICAZIONE” - PURE GIANFRANCO ROTONDI FA FINTA DI NON ESSERE IN CONTATTO CON ALTRI PEONES PER SOSTITUIRE “ITALIA VIVA” IN MAGGIORANZA – ANCHE PERCHÉ IN REALTÀ GLI EX DC PUNTANO A FAR DIVENTARE "GIUSEPPI" LEADER DI UNA NUOVA BALENA BIANCA (MA LUI NICCHIA): “A FINE MARZO CREEREMO L’UNIONE DEI PARTITI CATTOLICI. LE NOSTRE STRADE NON SONO LONTANE. NOI I NUOVI SCILIPOTI? DOMENICO È UN GALANTUOMO…”