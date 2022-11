3 nov 2022 17:05

MI SI NOTA DI PIÙ SE FIRMO O SE NON FIRMO? - A "REPUBBLICA”, DOPO LO SCIOPERO CONTRO IL PIANO DEL DIRETTORE MOLINARI, LA REDAZIONE SI È SPACCATA SULLO SCIOPERO DELLE FIRME. VICEDIRETTORI (CARLO BONINI E FRANCESCO BEI), FIRME STORICHE IN PENSIONE (L'EX DIRETTORE EZIO MAURO) E TENUTARI DI RUBRICHE (MICHELE SERRA, CONCITA DE GREGORIO) HANNO CONTINUATO A FIRMARE I LORO PEZZI. MOLTI COLLEGHI NON L'HANNO PRESA BENE. CROSETTI: “SCRIVERE SU 'REP' O ESSERE DI 'REP' SONO COSE BEN DIVERSE” (DA IERI SCIOPERO REVOCATO)