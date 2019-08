LA MIA NEMICA ODIATISSIMA - HEATHER PARISI RANDELLA SU TWITTER LORELLA CUCCARINI PER I BASSI ASCOLTI DI “GRAND TOUR”: “CERCASI DISPERATAMENTE ASCOLTI PER BALLERINE SOVRANISTE” - RITA DALLA CHIESA INTERVIENE: “PERCHÉ’ QUESTE BATTUTINE AL VETRIOLO? ALLA FACCIA DELLA SOLIDARIETÀ FRA COLLEGHE. FACCIO BENE IO CHE NON CI HO MAI CREDUTO... CHE BISOGNO C’È’ DI ATTACCARE LORELLA COSÌ’?” - LA RISPOSTA DELLA PARISI…

HEATHER PARISI DI NUOVO CONTRO LA CUCCARINI: «CERCASI DISPERATAMENTE ASCOLTI PER BALLERINE SOVRANISTE»

Fabio Fabbretti per https://www.davidemaggio.it

LORELLA CUCCARINI PIPPO BAUDO HEATHER PARISI

La rivalità tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini si arricchisce di altri (evitabili) capitoli. Mentre la showgirl romana è impegnata su Rai 1 con Grand Tour e la preparazione della nuova Vita in Diretta, il suo ‘alter ego’ statunitense le lancia nuove frecciate via social da Hong Kong, dove ormai risiede da anni.

“Houston, abbiamo un problema! Cercasi disperatamente ascolti televisivi per ballerine sovraniste“ ha scritto la Parisi su Twitter, con evidente riferimento – pur senza nominarlo – ai tiepidi risultati di Grand Tour, il programma on the road che vede la Cuccarini in viaggio per l’Italia con Angelo Mellone e Peppone. La terza puntata di ieri sera ha raggiunto il 9.8% di share, in linea con i risultati di martedì (9.2%) e in calo rispetto al 12.4% dell’esordio di venerdì 2 agosto.

PARISI,CUCCARINI

Ascolti a parte, già in un’altra occasione Heather etichettò Lorella ‘ballerina sovranista’, dando il la ad un botta e risposta che, a quanto pare, è destinato a durare. Una rivalità figlia degli anni ‘80, elettrizzante allora, quasi deprimente oggi.

DALL’ACCOUNT TWITTER DI HEATHER PARISI

Houston, abbiamo un problema! Cercasi disperatamente ascolti televisivi per ballerine sovraniste.

Rita Dalla Chiesa

@heater_parisi perché’ queste battutine al vetriolo contro #LorellaCuccarini ? Alla faccia della solidarietà fra colleghe. Faccio bene io che non ci ho mai creduto...Eppure tu sei una professionista intelligente, brava, che bisogno c’è’ di attaccare #LORELLA così’?

Heather Parisi

PARISI, VAFFA ALLA CUCCARINI

Nel tuo profilo vedo tanta solidarietà per gli animali e ora per le colleghe. Ti fa onore. Te ne farebbe ancora di più se ce ne fosse un po' anche per i deboli, gli emarginati e i ghettizzati. Ma non c'è ne è traccia. A guardare a certi likes, sembri un po' di parte ....

HEATHER PARISI LORELLA CUCCARINI